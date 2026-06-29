Через спеку енергосистема працює на межі можливостей: українців попередили про відключення

Частина енергооб'єктів досі ремонтується після російських атак.

https://glavred.net/energy/iz-za-zhary-energosistema-na-predele-vozmozhnostey-ukraincev-predupredili-ob-otklyucheniyah-10776509.html Посилання скопійоване

Кожні додаткові +3 °C у Києві збільшують навантаження приблизно на 100 МВт / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

Головне:

Аномальна спека різко збільшить навантаження на енергосистему

Кожні додаткові три градуси вимагають ще 100 МВт у Києві

Обладнання через спеку та ремонти працює на межі своїх можливостей

Через підвищення температури повітря найближчими днями енергосистема України працюватиме в дуже напруженому режимі. Українців закликали тримати павербанки та ґаджети зарядженими. Про це попередив генеральний директор Yasno Сергій Коваленко.

"Європа, а разом з нею й Україна, увійшли в період аномальної спеки. Для енергетики це означає одне - різке зростання споживання. У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему", - написав він у Facebook.

відео дня

Коваленко пояснив, що дуже суттєве додаткове навантаження на енергосистему створюють не лише побутові кондиціонери, а й великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств.

"Але проблема навіть не лише у споживанні. Спека - це ще й серйозне випробування для обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни й пережило численні атаки. Після зимових обстрілів енергетикам вдалося стабілізувати систему та повернути до роботи значну частину пошкодженого обладнання. Але зараз якраз триває активний сезон ремонтів і відновлення. Частина інфраструктури перебуває на ремонті, частина – працює буквально на межі своїх можливостей", – додав Коваленко.

За його словами, саме тому найближчими днями енергосистема працюватиме в дуже напруженому режимі.

"Як завжди під час війни, слід бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети та трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими", - підсумував генеральний директор Yasno.

Спека може спричинити відключення світла на 5 годин на добу: прогноз

Експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв заявив, що влітку українці можуть зіткнутися з плановими відключеннями електроенергії тривалістю до 5 годин на добу.

Найскладніша ситуація, на його думку, складатиметься ввечері, коли припиняє роботу сонячна генерація, а мешканці масово вмикають кондиціонери, створюючи критичний дефіцит електроенергії. За оцінкою експерта, саме кондиціонери додають до загального споживання країни близько 2,3 ГВт·год.

Ігнатьєв підкреслив, що такі обмеження можуть стати системними для промислових і побутових споживачів протягом літа.

​Атомна генерація України / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини

Як писав Главред, вранці 25 червня на лівому березі Києва за наказом "Укренерго" проводилися екстрені відключення світла. Аварійні відключення для всіх категорій споживачів застосовувалися через технологічне порушення на одному з енергооб’єктів.

У Полтавській області досить давно не застосовували графіки відключення електроенергії. Однак ситуація може змінитися у разі тривалих атак країни-агресора Росії. Як розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев, мова йде насамперед про превентивні відключення, які дозволять уникнути каскадних аварій.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в разі настання спеки тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу.

Голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив: якщо країна-агресор РФ відновить масовані удари по енергетиці, то в липні-серпні українці можуть зіткнутися з відключеннями світла тривалістю до п’яти годин. За відсутності масованих російських ударів країна має всі можливості пройти літній період без істотних обмежень для споживачів.

Інші новини:

Про персону: Сергій Коваленко Сергій Коваленко - громадський діяч, генеральний директор YASNO з січня 2022 року. Раніше був директором з розвитку "Нової пошти", головою наглядової ради Post Express та головою правління ATF Bank (Казахстан).

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред