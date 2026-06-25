До 5 години без світла: в 'Укренерго' назвали умови для відключень влітку

Коротко:
- Окупанти наносять удари по нових установках розподіленої генерації
- Імовірність тривалих відключень зараз значно нижча, ніж рік тому
У липні-серпні можливі відключення світла до п'яти годин, якщо РФ відновить масовані удари по енергетиці. Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, за відсутності масованих російських ударів країна має всі можливості пройти літній період без істотних обмежень для споживачів. Однак противник продовжує атакувати енергетичні об’єкти й добре обізнаний про розташування великих генеруючих потужностей.
"Потенційно, після масованих обстрілів, можливі навіть не 2–3 години, а до 5 годин у пікові періоди. Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої та відновлюваної генерації, а ось вечірні піки, на жаль, доведеться збалансовувати за рахунок наших споживачів", — зазначив він.
Зайченко додав, що російські війська вже завдавали ударів не лише по великих об’єктах енергетики, а й по нових установках розподіленої генерації, особливо в прифронтових регіонах. У разі масштабних атак на енергосистему її стабільність доведеться підтримувати за рахунок тимчасових обмежень споживання електроенергії.
Разом з тим голова "Укренерго" підкреслив, що ситуація сьогодні суттєво відрізняється від торішньої. За цей час у країні збільшилися потужності розподіленої генерації, триває будівництво нових енергооб’єктів із посиленим захистом, а також значно підвищено рівень безпеки підстанцій як магістральної мережі, так і регіональних операторів.
За оцінкою Зайченка, ймовірність тривалих відключень зараз значно нижча, ніж рік тому. Однак повністю виключати проблеми не можна, особливо якщо масові обстріли збіжаться з періодами сильної спеки та різкого зростання споживання електроенергії.
Енергосистема України — деталі
Як повідомляв "Главред", енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зазначав, що в енергосистемі України в березні зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.
Водночас народний депутат Сергій Нагорняк повідомляв, що відключення світла стануть тривалішими та суворішими в літні місяці. При цьому у квітні та травні відключення будуть короткочасними.
В Україні викрили масштабну корупційну схему в НЕК "Укренерго", яка діяла у 2022–2024 роках. Державі завдано збитків на суму понад 447 млн гривень. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко
Читайте також:
- Екс-голова "Укренерго" загинув прямо на підстанції — ЗМІ назвали причину смерті
- Майже весь день без світла: в "Укренерго" розповіли про відключення 9 квітня
- Ситуація змінилася: в "Укренерго" розповіли про відключення світла 10 квітня
Про компанію: "Укренерго"
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" — оператор системи передачі України зі статусом члена-спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, повідомляє Вікіпедія.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред