До 5 години без світла: в 'Укренерго' назвали умови для відключень влітку

У "Укренерго" розповіли, за яких умов обмеження можуть тривати до п’яти годин.

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В Україні влітку можливі відключення електроенергії тривалістю до 5 годин / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Окупанти наносять удари по нових установках розподіленої генерації

Імовірність тривалих відключень зараз значно нижча, ніж рік тому

У липні-серпні можливі відключення світла до п'яти годин, якщо РФ відновить масовані удари по енергетиці. Про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко в інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, за відсутності масованих російських ударів країна має всі можливості пройти літній період без істотних обмежень для споживачів. Однак противник продовжує атакувати енергетичні об’єкти й добре обізнаний про розташування великих генеруючих потужностей.

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"Потенційно, після масованих обстрілів, можливі навіть не 2–3 години, а до 5 годин у пікові періоди. Ми розуміємо, що денну зону ми покриємо за рахунок атомної генерації, імпорту, розподіленої та відновлюваної генерації, а ось вечірні піки, на жаль, доведеться збалансовувати за рахунок наших споживачів", — зазначив він.

Зайченко додав, що російські війська вже завдавали ударів не лише по великих об’єктах енергетики, а й по нових установках розподіленої генерації, особливо в прифронтових регіонах. У разі масштабних атак на енергосистему її стабільність доведеться підтримувати за рахунок тимчасових обмежень споживання електроенергії.

Разом з тим голова "Укренерго" підкреслив, що ситуація сьогодні суттєво відрізняється від торішньої. За цей час у країні збільшилися потужності розподіленої генерації, триває будівництво нових енергооб’єктів із посиленим захистом, а також значно підвищено рівень безпеки підстанцій як магістральної мережі, так і регіональних операторів.

За оцінкою Зайченка, ймовірність тривалих відключень зараз значно нижча, ніж рік тому. Однак повністю виключати проблеми не можна, особливо якщо масові обстріли збіжаться з періодами сильної спеки та різкого зростання споживання електроенергії.

Главред

Енергосистема України — деталі

Як повідомляв "Главред", енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зазначав, що в енергосистемі України в березні зафіксовано дефіцит потужності через погодні умови та ремонт двох атомних енергоблоків.

Водночас народний депутат Сергій Нагорняк повідомляв, що відключення світла стануть тривалішими та суворішими в літні місяці. При цьому у квітні та травні відключення будуть короткочасними.

В Україні викрили масштабну корупційну схему в НЕК "Укренерго", яка діяла у 2022–2024 роках. Державі завдано збитків на суму понад 447 млн гривень. Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" — оператор системи передачі України зі статусом члена-спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об’єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, повідомляє Вікіпедія.

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