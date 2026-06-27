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Літня спека може спричинити відключення світла до 5 годин на добу: що відомо

Інна Ковенько
27 червня 2026, 19:51
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Найскладніша ситуація складатиметься ввечері, коли припиняє роботу сонячна генерація, а жителі масово вмикають кондиціонери.
Літня спека може спричинити відключення світла до 5 годин на добу: що відомо
Відключення електроенерігі в Україні / Колаж: Главред, фото: Укренерго, ua.depositphotos.com

Влітку українці можуть зіткнутися з плановими відключеннями електроенергії тривалістю до 5 годин на добу. Про це заявив експерт з енергетики Станіслав Ігнатьєв в етері День.LIVE.

За його словами, ситуація вже стала незворотною, а через спеку мережі не витримують навантаження. Він додав, що такі перевантаження вже двічі призводили до відключення обладнання підстанцій на лівому березі Києва.

"Ми ще 3 доби тому зайшли в незворотній період для цього літа. Це системні обмеження як промислових, так і побутових споживачів. Ми це вже спостерігали двічі на лівому березі Києва - відключалося обладнання підстанцій обленерго", - зазначив експерт.

відео дня

Найскладніша ситуація, на його думку, складатиметься ввечері, коли припиняє роботу сонячна генерація, а жителі масово вмикають кондиціонери, створюючи критичний дефіцит електроенергії. За оцінкою експерта, саме кондиціонери додають до загального споживання країни близько 2,3 гВт·год.

Ігнатьєв наголосив, що такі обмеження можуть стати системними для промислових і побутових споживачів упродовж літа.

Коли в Україну можуть повернутися тривалі віключення світла

Якщо країна-агресор РФ відновить масовані удари по енергетиці, то в липні-серпні українці можуть зіткнутися з відключеннями електроенергії тривалістю до п'яти годин, про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

За відсутності масованих російських ударів країна має всі можливості пройти літній період без істотних обмежень для споживачів.

Водночас голова "Укренерго" наголосив, що ситуація сьогодні суттєво відрізняється від торішньої. За цей час у країні збільшилися потужності розподіленої генерації, триває будівництво нових енергооб’єктів із посиленим захистом, а також значно підвищено рівень безпеки підстанцій як магістральної мережі, так і регіональних операторів.

Літня спека може спричинити відключення світла до 5 годин на добу: що відомо
Генерація електроенергії / Главред

Відключення світла в Україні — новини

Як писав Главред, 25 червня на лівому березі Києва за вказівкою "Укренерго" запровалжували екстрені відключення світла. Причини екстрених відключень офіційно не озвучувались.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Віталій Зайченкораніше заявляв, що в липні-серпні можливі відключення світла до п'яти годин, якщо РФ відновить масовані удари по енергетиці. За його словами, за відсутності масованих російських ударів країна має всі можливості пройти літній період без істотних обмежень для споживачів.

Крім того, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла. Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ. Експерт вважає, що сценаріїв розвитку подій може бути три — оптимістичний, песимістичний і базовий.

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Про персону: Станіслав Ігнатьєв

Асоційований експерт аналітичного центру "Українського інституту майбутнього", доктор технічних наук, кандидат географічних наук, професор Національного університету "Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка", Голова Ради Асоціації відновлюваної енергетики, засновник Харківського енергетичного кластеру, Голова Наглядової ради громадської спілки "Інститут сталого розвитку".

Спеціалізується на питаннях функціонування енергосистеми України, електропостачання, роботи генерації та енергетичної безпеки. Регулярно коментує ситуацію в енергетичному секторі, зокрема вплив обстрілів, дефіцит потужностей, графіки відключень та роботу критичної інфраструктури.

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