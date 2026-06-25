У Києві - екстрені відключення: де у столиці зникло світло та в чому причина

Запровадження обмежень пов‘язано з технологічним порушенням на одному з енергооб'єктів.

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На лівому березі Києва запровадили екстрені відключення електроенергії / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Що сталося:

На лівому березі Києва екстрено відключили світло

Енергетики запровадили обмеження без пояснення причин

У Дарницькому районі мешканці помітили стрибки напруги

Вранці 25 червня на лівому березі Києва за вказівкою "Укренерго" запроваджено екстрені відключення світла. Про це повідомили в ДТЕК. Причини екстрених відключень офіційно не озвучувались.

"Просимо дбайливо використовувати електроенергію. Це допоможе зберегти енергосистему", — зазначили в компанії.

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Генеральний директор Yasno Сергій Коваленко також підтвердив відключення світла в столиці.

"Ранок. На лівому березі Києва за вказівкою НЕК "Укренерго" вводяться екстрені відключення. Поки що без подробиць", — написав він у Facebook.

Мешканці Дарницького району повідомляли про часткове відключення електроенергії, а також фіксували різкі перепади напруги.

Місцеві канали припускають, що відключення світла пов’язані з тим, що обладнання може реагувати на аномальну спеку, яка зараз панує в столиці.

Оновлено. Об 11:12 в Укренерго повідомили, що аварійні відключення для всіх категорій споживачів застосовані через технологічне порушення на одному з енергооб'єктів.

"Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочалися. Енергетики роблять все можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання до роботи", - йдеться у повідомленні.

Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.

"Стежте за повідомленнями на офіційних сторінках оператора системи розподілу. Якщо зараз у вас є електроенергія – будь ласка, споживайте її дбайливо", - додали в Укренерго.

В Україні влітку можливі відключення світла тривалістю до 5 годин

Якщо країна-агресор РФ відновить масовані удари по енергетиці, то в липні-серпні українці можуть зіткнутися з відключеннями електроенергії тривалістю до п'яти годин, про це заявив голова правління "Укренерго" Віталій Зайченко.

За відсутності масованих російських ударів країна має всі можливості пройти літній період без істотних обмежень для споживачів.

Водночас голова "Укренерго" наголосив, що ситуація сьогодні суттєво відрізняється від торішньої. За цей час у країні збільшилися потужності розподіленої генерації, триває будівництво нових енергооб’єктів із посиленим захистом, а також значно підвищено рівень безпеки підстанцій як магістральної мережі, так і регіональних операторів.

За оцінкою Зайченка, ймовірність тривалих відключень зараз значно нижча, ніж рік тому. Однак повністю виключати проблеми не можна, особливо якщо масовані обстріли збігатимуться з періодами сильної спеки та різкого зростання споживання електроенергії.

Атомна генерація Украіни / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні — новини

Як писав Главред, у Полтавській області досить давно не застосовували графіки відключення електроенергії. Однак ситуація може змінитися у разі тривалих атак країни-агресора Росії. Як розповів головний науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень Геннадій Рябцев, мова йде насамперед про превентивні відключення, які дозволять уникнути каскадних аварій.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко заявив, що влітку українська енергосистема може зіткнутися з дефіцитом до 2 ГВт у пікові години, що призведе до відключень світла. Найбільше ризикують Харків, Одеса та Київ. Експерт вважає, що сценаріїв розвитку подій може бути три — оптимістичний, песимістичний і базовий.

Ексголова "Укренерго" Володимир Кудрицький також не виключає, що з настанням спеки в Україні можуть відновити відключення електроенергії для побутових споживачів.

"Наша енергосистема тепер дуже залежить від погоди, тому що діючих електростанцій залишилося критично мало. Тому щойно температура починає підійматися, зростає й споживання, а це одразу створює проблеми", — сказав він.

Голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко вважає, що в разі настання спеки тривалість відключень світла може сягати від 6 до 8 годин на добу.

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Про компанію: "Укренерго" ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

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