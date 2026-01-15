Години відключень стали суворішими: новий графік для Дніпра та області на 16 січня

У п'ятницю, 16 січня, по всій Україні запроваджуються обмеження споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла відбуватимуться від двох до трьох разів на добу, повідомили в ЦЕК.
Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного — кілька годин. Це пов'язано з дефіцитом електроенергії в енергосистемі.
Графіки відключень від ЦЕК
Для абонентів передбачено погодинні графіки відключень за встановленим порядком:
1.1 черга:
- з 00:00 до 02:30;
- з 07:00 до 13:00;
- з 16:30 до 22:00.
1.2 черга:
- з 00:00 до 02:30;
- з 06:00 до 13:00;
- з 16:30 до 22:00.
2.1 черга:
- з 00:00 до 02:30;
- з 06:00 до 13:00;
- з 16:30 до 23:30.
2.2 черга:
- з 00:00 до 02:30;
- з 06:00 до 13:00;
- з 16:30 до 23:30.
3.1 черга:
- з 00:00 до 06:00;
- з 09:30 до 16:30;
- з 20:00 до 24:00.
3.2 черга:
- з 00:00 до 06:00;
- з 09:30 до 16:30;
- з 20:00 до 24:00.
4.1 черга:
- з 00:00 до 06:00;
- з 09:30 до 16:30;
- з 22:00 до 24:00.
4.2 черги:
- з 02:30 до 06:00;
- з 09:30 до 16:30;
- з 20:00 до 24:00.
5.1 черга:
- з 02:30 до 09:30;
- з 13:00 до 20:00.
- з 23:30 до 24:00.
5.2 черга:
- 06:00 до 09:30;
- 13:00 до 20:00.
- 23:30 до 24:00.
6.1 черга:
- з 02:30 до 09:30;
- з 13:00 до 20:00.
6.2 черга:
- з 02:30 до 09:30;
- з 13:00 до 20:00.
У компанії наголосили, графік може змінюватися протягом доби за розпорядженням НЕК "Укренерго".
