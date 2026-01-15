Години відключень стали суворішими: новий графік для Дніпра та області на 16 січня

https://glavred.net/energy/chasy-otklyucheniy-izmenilis-novyy-grafik-dlya-dnepra-i-oblasti-na-16-yanvarya-10732715.html Посилання скопійоване

У п'ятницю, 16 січня, по всій Україні запроваджуються обмеження споживання електроенергії. У Дніпрі та Дніпропетровській області відключення світла відбуватимуться від двох до трьох разів на добу, повідомили в ЦЕК.

Графіки погодинних відключень діятимуть протягом усього дня, а тривалість кожного — кілька годин. Це пов'язано з дефіцитом електроенергії в енергосистемі.

Графіки відключень від ЦЕК

Для абонентів передбачено погодинні графіки відключень за встановленим порядком:

1.1 черга:

з 00:00 до 02:30;

з 07:00 до 13:00;

з 16:30 до 22:00.

1.2 черга:

з 00:00 до 02:30;

з 06:00 до 13:00;

з 16:30 до 22:00.

2.1 черга:

з 00:00 до 02:30;

з 06:00 до 13:00;

з 16:30 до 23:30.

2.2 черга:

з 00:00 до 02:30;

з 06:00 до 13:00;

з 16:30 до 23:30.

3.1 черга:

з 00:00 до 06:00;

з 09:30 до 16:30;

з 20:00 до 24:00.

3.2 черга:

з 00:00 до 06:00;

з 09:30 до 16:30;

з 20:00 до 24:00.

4.1 черга:

з 00:00 до 06:00;

з 09:30 до 16:30;

з 22:00 до 24:00.

4.2 черги:

з 02:30 до 06:00;

з 09:30 до 16:30;

з 20:00 до 24:00.

5.1 черга:

з 02:30 до 09:30;

з 13:00 до 20:00.

з 23:30 до 24:00.

5.2 черга:

06:00 до 09:30;

13:00 до 20:00.

23:30 до 24:00.

6.1 черга:

з 02:30 до 09:30;

з 13:00 до 20:00.

6.2 черга:

з 02:30 до 09:30;

з 13:00 до 20:00.

У компанії наголосили, графік може змінюватися протягом доби за розпорядженням НЕК "Укренерго".

