До 16 годин без світла: на Рівненщині вводять жорсткі графіки відключень 16 січня

Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби.

Відключення світла на Рівненщині 16 січня / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

На Рівненщині 16 січня запроваджено графіки відключення світла

Обмеження діятимуть протягом усієї доби

Деякі черги залишаться без світла загалом до 16 годин

У п'ятницю 16 січня, на Рівненщині діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Світло вимикатимуть в обсязі від трьох до чотирьох черг протягом усієї доби. Про це повідомляють в Рівнеобленерго.

"У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі держави за командою НЕК "Укренерго" на Рівненщині 16.01.2026 застосовуватимуться графіки погодинних відключень для побутових споживачів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що причиною запровадження обмежень є наслідки російських атак на енергооб’єкти.

Графіки погодинних відключень для Рівненської області на 16 січня:

підчерга 1.1:

з 04:00 до 08:00

з 10:00 до 16:00

з 20:00 до 00:00

підчерга 1.2:

з 02:00 до 08:00

з 10:00 до 16:00

з 20:00 до 00:00

підчерга 2.1:

з 02:00 до 08:00

з 11:00 до 17:00

з 21:00 до 00:00

підчерга 2.2:

з 02:00 до 06:00

з 08:00 до 14:00

з 16:00 до 21:00

підчерга 3.1:

з 00:00 до 06:00

з 08:00 до 14:00

з 16:00 до 20:00

підчерга 3.2:

з 02:00 до 08:00

з 10:00 до 16:00

з 18:00 до 22:00

підчерга 4.1:

з 00:00 до 02:00

з 06:00 до 10:00

з 12:00 до 18:00

з 22:00 до 00:00

підчерга 4.2:

з 00:00 до 06:00

з 08:00 до 10:00

з 12:00 до 17:00

з 20:00 до 22:00

підчерга 5.1:

з 00:00 до 02:00

з 06:00 до 12:00

з 14:00 до 20:00

підчерга 5.2:

з 00:00 до 02:00

з 06:00 до 12:00

з 14:00 до 20:00

підчерга 6.1:

з 00:00 до 04:00

з 08:00 до 14:00

з 16:00 до 20:00

підчерга 6.2:

з 00:00 до 02:00

з 08:00 до 11:00

з 14:00 до 20:00

з 22:00 до 00:00

Черги відключення світла / Інфографика: Главред

Дізнатися свою чергу на відключення за конкретною адресою у Рівному можна за посиланням. Щоб знайти свою чергою у Рівненській області, перейдіть сюди.

У Рівнеобленерго наголошують, що ситуація в енергосистемі може змінитися протягом доби й графіки відключень також можуть бути скориговані за розпорядженням Укренерго.

Нагадаємо, в Україні 16 січня діятимуть погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості. Причиною вимкнень є наслідки ракетних атак РФ по українській енергетиці.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергопостачанням у Києві зараз критична. Після масованих ударів по ТЕС та морозів електрики вистачає лише на третину міста.

Як повідомляв Главред, після кожного удару Росії вражені райони України будуть підключені до графіків аварійних відключень електроенергії, які триватимуть близько тижня. Експерт Геннадій Рябцев зазначив, що скоротити тривалість відключень допоможе стимулювання бізнесу та місцевих органів для збільшення гарантованої потужності і приєднання до енергосистеми.

