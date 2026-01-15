До 16 годин без світла: графіки відключень на Львівщині на 16 січня

Мешканцям Львівщини слід готуватися до тривалих періодів без світла.

Відключення світла на Львівщині 16 січня / Колаж: Главред, фото: freepik.com

Ви дізнаєтеся:

Які графіки відключень діятимуть на Львівщині 16 січня

Чи стосуватимуться відключення всіх груп споживачів

Як і де дізнатися свою групу відключень

У п’ятницю, 16 січня, через значний дефіцит потужності обмеження електроенергії діятимуть для всіх груп споживачів у Львові та області. Світло вимикатимуть протягом усієї доби. Про це повідомило Львівобленерго.

"За розпорядженням НЕК "Укренерго" через значний дефіцит потужності протягом доби у Львові та області буде застосовано погодинні відключення. Закликаємо всіх економно використовувати електроенергію і не вмикати потужні електроприлади, аби запобігти відключенням", - йдеться у повідомленні.

За даними обленерго, на Львіщині вимикатимуть світло від двох до чотирьох разів на добу. Найдовше без світла будуть групи 5.1 та 6.2.

Графік відключень на 16 січня

Група 1.1 - електроенергії немає з 01:00 до 07:00, з 10:30 до 17:00, з 19:30 до 22:30.

Група 1.2 - електроенергії немає з 00:00 до 07:00, з 09:30 до 16:30.

Група 2.1 - електроенергії немає з 03:30 до 09:30, з 12:30 до 19:30, з 22:00 до 24:00.

Група 2.2 - електроенергії немає з 03:30 до 10:30, з 14:00 до 21:00.

Група 3.1 - електроенергії немає з 03:30 до 10:30, з 13:00 до 20:00.

Група 3.2 - електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 12:30, з 15:00 до 18:00, з 21:00 до 24:00.

Група 4.1 - електроенергії немає з 00:00 до 01:00, з 03:30 до 07:00, з 10:00 до 17:00, з 21:00 до 24:00.

Група 4.2 - електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 15:00, з 18:00 до 21:00.

Група 5.1 - електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 14:00, з 16:30 до 22:00.

Група 5.2 - електроенергії немає з 03:30 до 08:00, з 10:30 до 17:30, з 21:00 до 24:00.

Група 6.1 - електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 08:00 до 15:00, з 17:30 до 21:00.

Група 6.2 - електроенергії немає з 00:00 до 03:30, з 07:00 до 13:00, з 15:00 до 20:00, з 22:30 до 24:00.

Черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Дізнатися свою групу відключень споживачі можуть на сайті "Львівобленерго", у чат-ботах компанії в Viber та Telegram, а також у мобільному застосунку КомКом. Енергетики закликають стежити за оновленнями та заздалегідь планувати використання електроприладів.

Нагадаємо, в Україні 16 січня діятимуть погодинні відключення електроенергії для населення та обмеження потужності для промисловості. Причиною вимкнень є наслідки ракетних атак РФ по українській енергетиці.

Також директор Центру дослідження енергетики Олександр Харченко заявив, що ситуація з енергопостачанням у Києві зараз критична. Після масованих ударів по ТЕС та морозів електрики вистачає лише на третину міста.

Як повідомляв Главред, після кожного удару Росії вражені райони України будуть підключені до графіків аварійних відключень електроенергії, які триватимуть близько тижня. Експерт Геннадій Рябцев зазначив, що скоротити тривалість відключень допоможе стимулювання бізнесу та місцевих органів для збільшення гарантованої потужності і приєднання до енергосистеми.

