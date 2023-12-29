Шмигаль розповів, чи вчасно виплачуватимуть пенсії та зарплати бюджетникам у 2024 році

Україні потрібно понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування у 2024 році, щоб покрити дефіцит бюджету.

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Чи відбудеться індексація пенсій у березні 2024 року / Колаж: Главред, фото: скрін з відео t.me/Denys_Smyhal, УНІАН

Уряд України гарантує своєчасну виплату пенсій та зарплат вчителям та лікарям. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що також відбудеться індексація пенсій у березні 2024 року. Про це повідомив Денис Шмигаль на засіданні уряду.

Незважаючи на складність фінансової ситуації, дефіцит бюджету та потребу в значному зовнішньому фінансуванні, зарплати для вчителів та лікарів будуть виплачуватися у визначені строки.

"Пенсії надалі будуть платитися вчасно. Індексація відбудеться в березні 2024 року, як це передбачає закон. Зарплати вчителів та лікарів так само виплачуватимуться вчасно", - сказав прем'єр-міністр. відео дня

Шмигаль підкреслив важливість підтримки міжнародних партнерів. За його словами, Україні потрібно понад 37 мільярдів доларів зовнішнього фінансування у 2024 році. Однак уряд має ряд програм та домовленостей щодо фінансування з різних країн і міжнародних організацій, включаючи Міжнародний валютний фонд.

"Ми звичайно розраховуємо на підтримку наших міжнародних партнерів. Адже наразі маємо домовленості з одинадцятьма державами про багаторічні програми фінансування. Маємо програму розширеного фінансування з МВФ. Маємо підтримку інших міжнародних фінансових організацій", - зазначив він.

Проблеми з виплатами зарплат та пенсій

Як раніше повідомляв Главред, в Україні можливі затримки у виплатах пенсій і зарплат держслужбовцям та вчителям, якщо країна не отримає фінансової допомоги від США та ЄС на початку наступного року.

Також міністр соціальної політики Оксана Жолнович, заявила, що Пенсійний фонт стабільно тримається за рахунок внутрішніх надходжень. Вона наголосила, що пенсії забезпечуються внутрішніми коштами, які надходять від платників податків. Таким чином, немає підстав для хвилювань про виплату пенсій, навіть у випадку відсутності міжнародної фінансової допомоги.

Крім цього, Кабінет міністрів України прийняв рішення про продовження терміну фізичної перевірки пенсіонерів в Ощадбанку до 1 квітня 2024 року. Ідентифікацію можна пройти як особисто, так і віртуально через електронний кабінет Пенсійного фонду чи в Ощадбанку, використовуючи відеоідентифікацію.

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