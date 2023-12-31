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В Україні у 2024-му піднімуть зарплати вчителям: як і коли зміняться виплати

Дмитро Відоменко
31 грудня 2023, 16:15
У 2024 році в Україні вчителі отримають підвищення заробітної плати. У Кабміні заявили, що оплата праці педагогічних працівників зросте на 21%.
Вчителька, зарплата
За словами прем'єра Шмигаля, оплата праці працівників у 2024 році педагогічної галузі зросте на 21% / колаж Главред, фото УНІАН і ua.depositphotos.com

У 2024 році в Україні вчителі отримають підвищення заробітної плати. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

За його словами, оплата праці працівників педагогічної галузі зросте на 21%.

"Закладаємо в бюджеті зростання зарплат вчителів. В цілому виплати педагогам в наступному році зростуть на 21%. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тисячі грн до 17,4 тисячі грн", – сказав керівник Кабміну.

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Трохи раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі "1+1" заявив, що підвищення окладів для вчителів відбуватиметься у два етапи:

  • перший - з 1 січня - підвищення на 10%;
  • другий - з 1 квітня - підвищення на 12,6%.

Як каже міністр, після першого етапу підвищення зарплати середнього вчителя становитиме понад 14 тисяч грн, а після другого ‒ зросте до 16 тисяч гривень.

Крім того, Кабмін вже виділив кошти на облаштування укриттів в освітніх установах, модернізацію шкільних їдалень, закупівлю нових шкільних автобусів.

Нагадаємо, останнім часом в онлайн-медіа швидко поширюється інформація про те, що українським школярам заборонять використовувати гаджети у школі. У Міністерстві освіти і науки України вже прокоментували ці чутки.

Також, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік планується індексація пенсій в Україні. Перша індексація призначена на 1 березня, друга - на 1 липня. Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк.

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зарплати учителі Денис Шмигаль
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