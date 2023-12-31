В Україні у 2024-му піднімуть зарплати вчителям: як і коли зміняться виплати

У 2024 році в Україні вчителі отримають підвищення заробітної плати. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
За його словами, оплата праці працівників педагогічної галузі зросте на 21%.
"Закладаємо в бюджеті зростання зарплат вчителів. В цілому виплати педагогам в наступному році зростуть на 21%. Середньомісячна розрахункова заробітна плата вчителя вищої категорії збільшується з 14,4 тисячі грн до 17,4 тисячі грн", – сказав керівник Кабміну.
Трохи раніше міністр освіти і науки України Оксен Лісовий в ефірі "1+1" заявив, що підвищення окладів для вчителів відбуватиметься у два етапи:
- перший - з 1 січня - підвищення на 10%;
- другий - з 1 квітня - підвищення на 12,6%.
Як каже міністр, після першого етапу підвищення зарплати середнього вчителя становитиме понад 14 тисяч грн, а після другого ‒ зросте до 16 тисяч гривень.
Крім того, Кабмін вже виділив кошти на облаштування укриттів в освітніх установах, модернізацію шкільних їдалень, закупівлю нових шкільних автобусів.
Нагадаємо, останнім часом в онлайн-медіа швидко поширюється інформація про те, що українським школярам заборонять використовувати гаджети у школі. У Міністерстві освіти і науки України вже прокоментували ці чутки.
Також, у проєкті Державного бюджету на 2024 рік планується індексація пенсій в Україні. Перша індексація призначена на 1 березня, друга - на 1 липня. Про це розповів народний депутат України Ярослав Железняк.
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