Запасаємося до зими: які продукти різко злетять в ціні

Ціни на продукти / УНІАН, pixabay

До кінця 2022 року ціни на паливо, продукти харчування та послуги можуть серйозно вирости. Член економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, на які категорії товарів ціни піднімуться вже найближчим часом.

За словами експерта, в першу чергу зростуть ціни на продукти. Тому українцям потрібно готуватися до подорожчання продуктів і алкоголю на 10%. Також слід очікувати подорожчання палива на 3-4 грн.

"Це подорожчання відбудеться після того, як запрацює акциз €100 на 1 тонні. Це якраз 4 грн на 1 літрі", - зазначив експерт, пишуть Факти.

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Причина зростання цін полягає в зростанні інфляції, який до кінця року, за прогнозами експерта, досягне 10%.

"Так, до кінця року інфляція зросте на 10%. Зараз 22,5, а буде 30. Саме тому, на 10% піднімуться ціни на все продовольство", - каже Олег Пендзин.

Якими продуктами варто запастися до подорожчання:

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

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