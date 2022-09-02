Запасаємося крупою на зиму: ціни на гречку в Україні впали

Ціни на гречку / УНІАН, ua.depositphotos.com

Ціни на гречку в Україні рекордно злетіли з початком війни. За 1 кг гречаної крупи просили від 100 гривень. Як відзначають експерти, ціни можуть зовсім скоро впасти.

Директор Міжнародної асоціації гречки Сергій Громовий повідомив, що гречка впаде на 20% вже в жовтні.

Експерт каже, що крупа подешевшає вже в жовтні, так як в поточному році даною культурою засіяли значно більші площі, ніж у минулому (120 тис. га замість 70 тис. га).

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"Зараз починаються масові жнива гречки. У вересні вона пройде, і ми припускаємо, що в жовтні буде різке здешевлення гречаної крупи. На 20%", - розповів Громовий, передає Інформатор.

За його словами, урожай, який найближчими тижнями зберуть в Україні, повністю забезпечить потреби всього населення.

"З одного боку, крупи в країні буде значно більше, ніж у попередні роки. Але багато українців виїхали з країни, тому поставки повинні повністю забезпечити жителів держави", - повідомив він.

Скільки зараз коштує гречка

В українських супермаркетах в кінця серпня за кілограм крупи просять 91 грн в Ашані і АТБ, в Novus кіло крупи можна буде купити за 90 грн.

Нагадаємо, раніше почесний президент "Асоціації фермерів і землевласників України" Іван Томич говорив - ціни на гречку в Україні можуть зрости ще на 20%. Вартість крупи в найближчі місяці може досягти майже 85 гривень за кілограм.

Однак, за його словами, ближче до осені вартість крупи в магазинах знизиться на 10-20% і може повернутися до показника в 70 гривень.

До того повідомлялося, що в Україні помітно зросло в ціні пшоно - з 23,32 грн за кілограм до 25,00 грн за кілограм.

Крім того, рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн за кілограм, а зараз - 49,40 грн. У той же час кілограм довгого пропареного рису подешевшав з 36,77 грн до 29,20 грн.

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