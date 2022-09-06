Ціни на продукти впадуть: що і коли подешевшає в Україні

Ціни на продукти / УНІАН

В Україні на початку осені можуть стабілізуватися ціни на продукти харчування, зокрема, на овочі та фрукти на тлі збору нового врожаю.

Як розповіла аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Світлана Литвин, оскільки країна живе у форс-мажорних обставинах, ситуація на ринку може змінюватися стрімко. Однак при стабільності курсу гривні і відсутності сильних цінових стрибків на енергоресурси і пальне - ціни на продукти харчування можуть стабілізуватися.

"Знизитися ціни можуть на овочі довгого зберігання: картопля, буряк, морква, цибуля. Виробники цих культур або закладають свою продукцію в склади тривалого зберігання, щоб продати за більш вигідною ціною взимку або навесні, або продають фактично з поля за нижчою ціною через відсутність складів зберігання", - повідомила вона, передає РБК-Україна.

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Однак при зростанні цін на енергоносії ситуація з вартістю продуктів може погіршитися. Так, повернення акцизу на пальне спровокує зростання цін на всі категорії товарів через подорожчання логістики.

"В умовах воєнного стану слід відмовитися від повернення акцизу на пальне або хоча б встановити пільговий акциз на паливо для аграріїв, яке використовується для власного споживання сільськогосподарськими товаровиробниками, як це робиться в країнах ЄС", - зазначила експерт.

Ціни на продукти

Раніше Главред писав, що в Україні всерйоз підвищаться ціни на продукти вже з початком осені нинішнього року, повідомив фінансовий аналітик і економіст Олексій Кущ.

За його словами, подорожчання продуктів відбудеться тому, зокрема, що в Україні тимчасово окупована частина Херсонської та Запорізької областей.

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