"Золота гречка": в Україні впадуть ціни на популярний продукт

В українських супермаркетах зараз за кілограм гречки просять 91 грн.
Ціни на продукти в Україні різко підскочили. Так, улюблена гречана крупа подорожчала до рекордних показників.
Як повідомляють експерти, гречка вже скоро може знизитися в ціні після рекордного подорожчання, пише Delo.ua.
За словами першого заступника Міністра аграрної політики і продовольства Тараса Висоцького, імпорт гречки з Казахстану зупинився в кінці лютого.
Аграрії відреагували на дефіцит і посіяли в 1,5 рази більше гречки.
"Якщо раніше вони сіяли 70 тисяч гектарів, то тепер 120 тисяч гектарів. У наступні роки ми також будемо вирощувати більше гречки", - говорить чиновник.
Коли подешевшає гречка
Завдяки підвищенню посівної площі гречки, її буде більш ніж достатньо для внутрішнього споживання.
"Тому з жовтня-листопада споживачі побачать в магазинах нашу гречку за нижчою ціною, ніж зараз", - додав Висоцький.
Скільки зараз коштує гречка
В українських супермаркетах в кінця серпня за кілограм крупи просять 91 грн в Ашані і АТБ, в Novus кіло крупи можна буде купити за 90 грн.
Нагадаємо, раніше почесний президент "Асоціації фермерів і землевласників України" Іван Томич говорив - ціни на гречку в Україні можуть зрости ще на 20%. Вартість крупи в найближчі місяці може досягти майже 85 гривень за кілограм.
Однак, за його словами, ближче до осені вартість крупи в магазинах знизиться на 10-20% і може повернутися до показника в 70 гривень.
До того повідомлялося, що в Україні помітно зросло в ціні пшоно - з 23,32 грн за кілограм до 25,00 грн за кілограм.
Крім того, рис довгий минулого місяця коштував 44,18 грн за кілограм, а зараз - 49,40 грн. У той же час кілограм довгого пропареного рису подешевшав з 36,77 грн до 29,20 грн.
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