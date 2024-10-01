За посилки доведеться платити більше: 'Нова пошта' змінила тарифи для українців

Тарифи "Нової пошти" зростуть, в середньому, на 10 гривень.

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З 1 жовтня за посилки "Нової пошти" українцям доведеться платити, в середньому, на 10 гривень більше. Про це повідомляється на сайті "Нової пошти".

"За час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії - електроенергію та паливо - які становлять суттєву частку у собівартості наших послуг, а також на інші речі. Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%. Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг", - йдеться в повідомленні.

Які зміни відбудуться:

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Відмінено деякі платежі - наприклад, комісію за оголошену вартість при поверненні посилок.

Безоплатне легке повернення від покупця продавцю в разі, якщо товар не підійшов.

Безкоштовна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання.

Безкоштовна переадресація по місту, навіть якщо посилка вже прибула в місце отримання.

Безкоштовне пакування у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг і конверти для документів.

Також оновлюються тарифи на доставку документів, посилок і вантажів. Зокрема, відправка документів коштуватиме 65 грн, доставка по місту до 2 кг - 60 грн, до 10 кг — 90 грн, до 30 кг — 140 грн. Доставка по Україні до 2 кг сягатиме 80 грн, до 10 кг — 110 грн, до 30 кг — 160 грн.

Вантажі понад 30 кг розраховуватимуться в співвідношенні:

між відділеннями по місту +0,5 грн/кг;

між відділеннями по Україні + 1 грн/кг.

Що таке "Нова пошта"? "Нова пошта" — українська приватна компанія з логістики, лідер експрес-доставки за обсягами доставлених посилок в Україні. Компанія надає бізнесу і приватним особам повний спектр логістичних та пов'язаних з ними послуг. Заснована у 2001 році в Полтаві. Входить до групи компаній Nova, пише Вікіпедія.

Зростання цін в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у вересні-жовтні відбудеться різке подорожчання продуктів харчування. Зокрема, ціна може зрости на хліб.

Також відомо, що за минулий тиждень в Україні значно подорожчали певні овочі та фрукти. Найбільше зросли ціни на лохину, груші, броколі, солодкий та гострий перець.

Крім того, директор сільськогосподарської компанії Андрій Марущак повідомляв, що на українських фермерів очікує поганий врожай цибулі через аномальну спеку. У зв’язку із цим, вартість овоча залежно від якості сягатиме 20-30 гривень за кілограм. Враховуючи нинішні ціни, зростання становитиме близько двох разів.

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