У жовтні різко виростуть ціни на хліб: експерти назвали важливі причини

Збір урожаю завершиться і аграрії підвищать ціни - до чого готуватись українцям.

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В Україні подорожчає хліб / колаж: Главред, фото: УНІАН

Аналітики повідомили, що у вересні-жовтні відбудеться різке подорожчання продуктів харчування. Причина подорожчання може бути не лише із перебоями з електрикою.

Перший віцепрезидент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дученко повідомив, що донедавна зростання цін на хліб у роздробі стримувала вимога торгових мереж до постачальників - не підвищувати цінники на понад 5% за три місяці, передає "Мінфін".

Але пекарі змогли домовитися з ритейлом про оперативніший перегляд цін та підписали додаткові угоди щодо коригування цін. Із початку жовтня вартість хліба підвищиться на 5−10%.

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Надалі ціни знову можуть переглянути, адже зберігається ризик подальшого подорожчання борошна, палива та інших складових собівартості хліба.

"Наразі експортери вивозять із країни пшеницю, зокрема, продовольчу. У меморандумі за умовами експорту квоту на постачання пшениці на зовнішні ринки збільшили з 15,625 млн до 16,2 млн тонн. Мукомоли та хлібопекарі відмовилися підписувати додаток до меморандуму, оскільки виробники зерна та експортери не прийняли нашу пропозицію щодо розподілу експортних квот, залежно від класу зерна. Ми вважаємо, що вивезення продовольчої пшениці має бути під постійним контролем держави і навіть, можливо, обмеженим, щоб уникнути ситуації, коли на експорт підуть величезні обсяги, через що може постраждати внутрішній ринок", - зазначив Дученко.

За словами кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, восени на нас чекає чергова хвиля підвищення цін на продукти харчування.

"Збір урожаю завершиться, і аграрії підвищать ціни. Також до зростання цін призводитимуть витрати на зберігання продукції. Крім того, можуть поновитися вимкнення електроенергії, що також призведе до зростання витрат виробників, а отже, і цін", - зазначив експерт для Главреду.

За словами кандидата економічних наук, незалежного експерта Олександра Хмелевського, восени на нас чекає чергова хвиля підвищення цін на продукти харчування.

"Збір урожаю завершиться, і аграрії підвищать ціни. Також до зростання цін призводитимуть витрати на зберігання продукції. Крім того, можуть поновитися вимкнення електроенергії, що також призведе до зростання витрат виробників, а отже, і цін", - зазначив експерт.

Хто такий Олександр Хмелевський? Олександр Хмелевський - незалежний експерт з питань економіки. Освіта: Київський Національний Університет імені Т.Г.Шевченка, спеціальність - "політична економія". Науковий ступінь: кандидат економічних наук, Інститут економіки НАН України. Працював у банківській та інвестиційній сфері. Пройшов шлях від економіста до заступника голови правління великого системного банку.

Подорожчання продуктів в Україні

Нагадаємо, що в Україні стрімко злетіла вартість найпопулярніших овочів. За даними аналітиків, несприятливі погодні умови також негативно вплинули на врожай ґрунтових томатів, внаслідок чого багато фермерів втратили значну частину свого врожаю.

В Україні "підскочила" ціна на моркву. На думку операторів ринку, підвищення цін на моркву пов'язане з істотним скороченням пропозиції моркви в міжсезоння. Зокрема, більшість фермерів уже продали овоч середніх сортів, а от збирати врожай пізніх сортів здебільшого ще не почали.

Ціна на популярний в Україні продукт виросте вдвічі. На українських фермерів очікує поганий врожай цибулі через аномальну спеку. У зв’язку із цим, вартість овоча залежно від якості сягатиме 20-30 гривень за кілограм.

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