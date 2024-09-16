Ціна на популярний в Україні продукт виросте вдвічі: в чому причина

Цьогорічна погода звела нанівець сподівання аграріїв, що останніми роками роблять ставку на цибулю.

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Ціна на цибулю в Україні виросте вдвічі / колаж: Главред, фото: pixabay

На українських фермерів очікує поганий врожай цибулі через аномальну спеку. У зв’язку із цим, вартість овоча залежно від якості сягатиме 20-30 гривень за кілограм. Враховуючи нинішні ціни, зростання становитиме близько двох разів. Про це повідомив директор сільськогосподарської компанії Андрій Марущак, передає SEEDS.

За його словами, цьогорічна погода звела нанівець сподівання аграріїв, що останніми роками роблять ставку на цибулю.

"На сьогоднішній день по цибулі вимальовується дуже цікава ситуація. Проїхавши по деяких господарствах в різних регіонах, мушу констатувати що, наприклад, на Дніпропетровщині цибуля не набрала достатньої маси і не доросла. Спека. Навіть наявність крапельного зрошення не дала цибулі можливості вирости. Тому цьогоріч буде дуже багато мілкої цибулі", – зазначив Марущак. відео дня

Він також прогнозує, що з цієї причини на початку сезону, коли на усіх овочевих підприємствах будуть копати і продавати цибулю з поля, ціни на овоч можуть знизитися. Втім у довгостроковій перспективі ціни будуть високими – це може статися після Нового року.

"Щодо ціни, можна прогнозувати, що цибуля від фермера буде по 20 гривень. Якісна цибуля, яка гарно зберігалася в професійному сховищі. В магазинах вона, відповідно, буде дорожчою, десь до 30 гривень", – підкреслив Марущак.

Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, у Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, що низьких цін на овочі цього року очікувати вже не варто. Висока вартість буде триматися через додаткові витрати на зберігання.

Також відомо, що восени 2024 року очікується підвищення цін на м'ясну продукцію до 3% через зростання вартості кормів та вплив аномальної погоди.

Крім того, в Україні можуть раптово зрости ціни на хліб. Вартість може збільшитись на 4,5-10 гривень.

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