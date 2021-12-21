Яйця можуть стати не лише дуже дорогим, але і дефіцитним продуктом: чому так відбувається

В Україні стрімко дорожчають яйця / УНІАН

В Україні подорожчали яйця та сподіватися на те, що найближчим часом ціни знизяться, не доводиться. Якщо яйця і будуть дешевшати, то ближче до весни. Крім того, виробництво яєць в Україні скоротилося на 14%. Експерти пояснили в програмі Сніданок з 1+1, чому так відбувається.

Основна причина подорожчання яєць і зменшення їхнього виробництва – це зниження потужностей великих виробників.

"За рік на 25% втратили потужності. Це дуже вплинуло на обсяг яєць. Крім того, яйце в собівартості дуже зросло", – сказав фермер Максим Семочкін.

На вартість яйц в фермерських господарствах впливає і сезонність. Взимку домашні кури зазвичай несуть менше яєць. Якщо ж говорити про промислові масштаби, то за 11 місяців 2021 року виробництво яєць в Україні скоротилося на 13,5% порівняно з аналогічним періодом 2020 року.

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Економіст Олег Пендзин зазначив, що причиною зниження виробництва є падіння попиту на українські яйця в Європі. При цьому через те що зростає ціна на енергоносії та на зернові, яйця подорожчали.

"Так, у півтора раза зросла ціна на кукурудзу. А 60% вартості яйця - це кукурудза. Наразі на українському ринку дефіциту яєць не відчувається. Втім, якщо збережеться таке падіння обсягів виробництва, то у нас може з'явитися основа для зростання ціни на кукурудзу", — сказав Пендзин.

До слова, пікові ціни на курячі яйця спостерігають перед новорічними святами і на Великдень. Ціни на яйця в Україні може досягти рівня в 38-40 гривень.

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Як повідомляв Главред, в Україні за рік ціна пшеничного хліба з борошна вищого сорту злетіла на 21,7%. Зараз хліб можна купити від 31,57 грн за 1 кг. Як зазначають експерти, до кінця року хліб в Україні подорожчає ще на 5-10%.

Крім того, в Україні в січні 2022 року можуть початися перебої з поставками хліба. Пов'язано це з подорожчанням газу. Вартість блакитного палива для хлібопекарської галузі на початок наступного року становитиме 52 грн за кубометр.

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