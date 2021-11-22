УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривень

22 листопада 2021, 19:22

До кінця року хліб в Україні подорожчає ще на 5-10%.

хліб
Ціни на хліб в Україні / pixabay

В Україні за рік ціна пшеничного хліба з борошна вищого сорту злетіла на 21,7%. Зараз хліб можна купити від 31,57 грн за 1 кг.

Як відзначають експерти, до кінця року хліб в Україні подорожчає ще на 5-10%.

Хліб популярних сортів в Україні зріс у ціні майже на чверть, крупи подорожчали більш ніж на 17,5%, а рис – на 28%. Вартість цукру в розпал сезону цукроваріння злетіла на третину, а за десяток курячих яєць українському споживачеві доводиться платити до 50 гривень. Соняшникова олія подорожчала на 67%.

Так, пшеничний хліб з борошна першого сорту зараз коштує 25,18 грн за 1 кг і подорожчав на 22,1%. Звичайний батон подорожчав на 20,7% до 17,10 грн за 0,5 кг.

Серед бакалійних товарів з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року подешевшало тільки пшоно: на 2,3%, до 17,48 грн за кг, повідомляє Державна служба статистики.

Реклама
  • З жовтня 2020 року гречана крупа подорожчала на 17,4% і в жовтні 2021 року в середньому по країні продавалася по 43,44 грн за кг;
  • рис за даний період виріс в ціні на 18,8% (до 27,88 грн за кг);
  • манна крупа - на 18,2% (до 17,29 грн за кг);
  • ячна - на 29,3% (до 15,06 грн за кг).

Як повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко, до кінця року вартість хлібобулочних виробів може зрости ще на 5-10%.

читайте такожВ Україні скакнуть ціни на сир: названа причина

"Це пов'язано із загальною світовою тенденцією збільшення попиту і цін на продовольство в першу чергу на зерно, цукор, рослинне масло, дріжджі, збільшення оплати праці, вартості матеріалів, енергоносіїв і через інфляцію",-говорить він.

Читайте також:

viber
хліб ціни на продукти
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривень». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Накликаєте біду на себе і сім'ю: що не можна робити за столом на Новий рік 2022Накликаєте біду на себе і сім'ю: що не можна робити за столом на Новий рік 2022 В Україну йде різке похолодання та завалить снігомВ Україну йде різке похолодання та завалить снігом Вчені знайшли новий смертельно небезпечний наслідок гіпертоніїВчені знайшли новий смертельно небезпечний наслідок гіпертонії На Україну налетить циклон та принесе різке погіршення погодиНа Україну налетить циклон та принесе різке погіршення погоди Місячний гороскоп на тиждень 22-28 листопада 2021: Левам - переїзд, Скорпіонам - небезпекаМісячний гороскоп на тиждень 22-28 листопада 2021: Левам - переїзд, Скорпіонам - небезпека
19:30

"I Alone Can Fix It": в чому трагедія українських президентів

19:22

В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривеньВідео

19:14

Київ потрапив у ТОП-10 найбільш інстаграмних міст світуВідео

19:07

Гороскоп на завтра 23 листопада 2021: Левам – везіння, Дівам - великий скандал, Козерогам - віщі сниВідео

18:51

Шуфутинський запланував концерт у Києві після відвідин Криму: як його "зустрінуть" прикордонникиВідео

Реклама
18:51

Як в Новий рік 2022 догодити Тигру, щоб він приніс в будинок щастя і благополуччя

18:42

Бонус для Москви і до 100 млрд кубометрів газу до Європи: Україна поставила РФ умову щодо транзитуВідео

18:30

В Україні обрали королеву краси з інвалідністю

18:04

У Києві масово конфіскують автомобілі: хто залишиться без "чотириколісного друга" і чомуВідео

18:03

Синоптики здивували українців аномальною погодою наприкінці листопадаВідео

18:00

Аваков, Шустер та Комаровський зробили фото зі зброєю в руках: у Мережі бурхливо відреагували

17:59

Вінчання, раптове звільнення та несподівана крадіжка: прогноз на картах Таро для Дів на грудень 2021Відео

17:47

Машину розірвало на частини: у Львівській області в страшній аварії загинула 15-річна дівчинкаВідео

17:32

Вакцинація дітей від COVID-19: Комаровський попередив про небезпечну мутаціюВідео

17:31

Магнітні бурі в грудні 2021: прогноз найнебезпечніших днівВідео

17:31

Україна пройшла пік захворюваності на COVID-19, але розслаблятися не варто - ЛяшкоВідео

17:14

Побачив здобич та вистрілив: мисливець підстрелив бабусю і дитину на Тернопільщині

17:11

Підняв кубок над головою втретє поспіль: стало відомо, хто виграв Лігу СміхуВідео

16:58

Коронавірус не в трійці лідерів: Держстат назвав найчастіші причини смерті українцівВідео

16:45

Прикмети на 23 листопада: що не можна робити в день Георгія Побідоносця і як не потрапити в бідуВідео

Реклама
16:43

"Атака України" на Донбасі: Кулеба поставив крапку навколо істерики РФВідео

16:36

Абсолютно оголена Ольга Цибульська показала гарячі постільні кадри

16:35

У Слов'янську з'явилися "антиковідні" таксіВідео

16:30

Найгарніший манікюр на Новий рік 2022 з тигром, який дозволить повірити в казкуФото

16:24

Віра Брежнєва в прозорій блузці з глибоким декольте затужила по "ВІА Грі"

16:20

"Напилася так, що йти не могла": У Полтаві на вулиці знайшли 14-річну п'яну школярку

16:14

15-річний підліток торгував COVID-сертифікатами у фейковій "Дії"Відео

16:09

За підробку доведеться відповідати по повній: в Україні посилюють перевірку COVID-сертифікатівВідео

16:08

Денис Казанський. Організатору "референдуму" у 2014 віддячили підваломВідеоблоги

16:07

Як підвищити гемоглобін народними засобами - прості і дієві способи

15:53

Дипскандал через Крим: у США відповіли на заяву президента Болгарії

15:53

У Миколаєві водій тролейбуса на очах у дитини побила вагітну через гроші

15:49

В Одесі автоледі влаштувала "боулінг" з автомобілем на парковціВідео

15:48

"Це робити поки рано": Данилов повідомив, хто виступає проти вступу України в НАТОВідео

15:47

Путін і Байден проведуть зустріч та обговорять УкраїнуВідео

15:33

Кім Кардашьян врятувала 130 афганських дівчат від режима Талібану

15:32

У 2022 році в Україні різко піднімуться зарплати: названі професії- "щасливчики"Відео

15:28

Ситуація важка: голова Держспоживслужби Києва про вихід столиці з "червоної" зониВідео

15:22

У розвідці РФ налякали Україну грузинським сценарієм 2008 рокуВідео

15:18

Pfizer заявила про 100% ефективність вакцини проти COVID-19 серед дітей 12-15 років

Реклама
15:00

На вакцинацію два тижні: МОЗ розширило список професій з обов'язковим щепленням від COVID-19Відео

14:50

Дельта-штам коронавірусу раптово зник з Японії: генетик пояснив, чому це сталосяВідео

14:43

Весна прийде на 2 тижні раніше: синоптик попередив про максимальні морози взимкуВідео

14:25

Чи можна заразитися коронавірусом на свіжому повітрі: відповідь експерта

14:18

У Києві горить будівля інституту автоматики: людей евакуюютьВідео

14:12

"Це був усвідомлений хейт в мою сторону": Вікторія Смеюха звинуватила Камінську у фізичному насильствіВідео

14:02

"Всі поїдуть через Донбас": Лукашенко назвав "дикими" поляків і відреагував на закриття кордонуВідео

13:55

Випав з вікна лікарні після розмови з донькою: на Волині загинув пацієнт COVID-відділенняВідео

13:55

Удари з флангів і з повітря: у розвідці США розкрили план агресії РФ проти УкраїниВідео

13:47

"Просила їсти і погрітися": у Харкові лисиця намагалася пробратися до школиВідео

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти