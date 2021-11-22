В Україні злетять ціни на хліб до 35 гривень

Ціни на хліб в Україні / pixabay

В Україні за рік ціна пшеничного хліба з борошна вищого сорту злетіла на 21,7%. Зараз хліб можна купити від 31,57 грн за 1 кг.

Як відзначають експерти, до кінця року хліб в Україні подорожчає ще на 5-10%.

Хліб популярних сортів в Україні зріс у ціні майже на чверть, крупи подорожчали більш ніж на 17,5%, а рис – на 28%. Вартість цукру в розпал сезону цукроваріння злетіла на третину, а за десяток курячих яєць українському споживачеві доводиться платити до 50 гривень. Соняшникова олія подорожчала на 67%.

Так, пшеничний хліб з борошна першого сорту зараз коштує 25,18 грн за 1 кг і подорожчав на 22,1%. Звичайний батон подорожчав на 20,7% до 17,10 грн за 0,5 кг.

Серед бакалійних товарів з жовтня 2020 року по жовтень 2021 року подешевшало тільки пшоно: на 2,3%, до 17,48 грн за кг, повідомляє Державна служба статистики.

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З жовтня 2020 року гречана крупа подорожчала на 17,4% і в жовтні 2021 року в середньому по країні продавалася по 43,44 грн за кг;

рис за даний період виріс в ціні на 18,8% (до 27,88 грн за кг);

манна крупа - на 18,2% (до 17,29 грн за кг);

ячна - на 29,3% (до 15,06 грн за кг).

Як повідомив президент Всеукраїнської асоціації пекарів Юрій Дудченко, до кінця року вартість хлібобулочних виробів може зрости ще на 5-10%.

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"Це пов'язано із загальною світовою тенденцією збільшення попиту і цін на продовольство в першу чергу на зерно, цукор, рослинне масло, дріжджі, збільшення оплати праці, вартості матеріалів, енергоносіїв і через інфляцію",-говорить він.

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