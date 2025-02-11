Чи зростуть тарифи на світло, воду і розподіл газу: в Верховній Раді відповіли

Чи зміняться тарифи на комуналку після опалювального сезону / Колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Планів щодо підвищення тарифів на ЖКП наразі немає

Голова комітету ВР не виключає можливих змін тарифів на воду і розподіл газу, адже їх не переглядали з початку війни

Наразі в Україні немає офіційних планів щодо підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги. Проте частина тарифів залишаються незмінними ще з 2021 року. Про це розповів голова комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Андрій Герус в інтерв'ю РБК-Україна.

"Таких планів нема. Хоча я поки не знаю, що може бути з тарифом на воду і розподіл газу. По воді останній раз тарифи міняли перед війною. Те саме з розподілом газу", - зазначив Герус. відео дня

За його словами, підхід до тарифної політики в Україні не є однорідним. Деякі тарифи змінювалися навіть у 2023 році, тоді як інші залишаються на рівні 2021 року.

Раніше прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наголосив, що до завершення опалювального сезону підвищення тарифів не планується. Однак опалювальний сезон триватиме ще декілька місяців, після чого питання тарифів можуть переглянути.

На питання, чи можуть змінити тарифи після завершення опалювального сезону, Герус відповів: "Я не чув про такі плани чи про обговорення такого варіанту".

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Зазначимо, що в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ, гарячу воду та опалення. Проте обмеження не поширюються на електроенергію та холодну воду.

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При цьому, уряд вже двічі підвищував тарифи на електроенергію – 1 червня 2023 року та 1 червня 2024 року.

Щодо тарифів на холодну воду, у грудні 2022 року НКРЕКП ухвалила рішення про їхнє підвищення, але після втручання президента Володимира Зеленського це рішення було скасовано.

Тарифи в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, добудова енергоблоків на АЕС в Україні не вплине на тарифи на електроенергію для населення. Питання їх підвищення наразі не розглядається, заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Водночас тарифи на газ, опалення та гарячу воду залишаться незмінними у 2025 році, але з 2026-го можливе їхнє поступове підвищення. НБУ попереджає, що це може вплинути на інфляцію та потребу в субсидіях.

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Крім цього, з 1 лютого тариф на світло для населення залишився 4,32 грн/кВт-год, але для абонентів з електроопаленням діють нові умови. Споживачі, які використовують понад 2000 кВт, за перші 2000 кВт платитимуть 2,64 грн/кВт-год, а решту – за повною ціною.

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Хто такий Андрій Герус? Андрій Михайлович Герус (нар. 18 березня 1982, м. Нововолинськ, Волинська область) — український державний службовець, політик. Представник Президента Зеленського у Кабінеті міністрів України (з 22 травня по 11 листопада 2019 року). Народний депутат України 9-го скликання. Голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, пише Вікіпедія.

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