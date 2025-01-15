Світло по 6 гривень за кіловат-годину: у Міненерго розповіли, чи зросте тариф

Всі витрати на добудову Хмельницької АЕС фінансуватимуться за рахунок комерційних кредитів і власних коштів "Енергоатома", заявили в Міненерго.

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Чи зросте в Україні тариф на світло через добудову Хмельницької АЕС / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Тарифи на електроенергію не зростатимуть через добудову Хмельницької АЕС

Ціни на електроенергію будуть незмінними до кінця опалювального сезону

Наразі немає проєктів чи розрахунків для підвищення тарифів

Добудова енергоблоків на українських атомних станціях не потребує підвищення тарифів на електроенергію для населення. Питання про зміну тарифів взагалі не стоїть на порядку денному. Про це у середу 15 січня повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко в ефірі телемарафону.

"По-перше, 6 грн за кіловат точно не буде. Це просто якийсь вкид. Він нічим не обґрунтований. Але справді до кінця опалювального сезону тариф не зміниться, тому що є постанова, яка діє до 1 травня", - заявив міністр, коментуючи інформацію, яку поширили в Комітеті Верховної Ради з питань енергетики та ЖКГ. відео дня

Галущенко зазначив, що ситуацію із тарифами розглядатимуть у квітні. За його словами, наразі "немає ані проєктів, ані розрахунків".

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, також не працює в напрямку підвищення тарифів.

"Відповідно, на сьогодні на столі жодних проєктів рішень немає. Тобто дати підвищення точно нема", - наголосив Галущенко.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Заява Міненерго

У Міненерго заявили, що проєкт добудови енергоблоків на Хмельницькій АЕС спрямований на збільшення виробництва дешевої атомної енергії, що дозволить підтримувати прийнятний рівень тарифів для населення. Добудова фінансуватиметься виключно за рахунок комерційних кредитів і власних коштів Енергоатома.

"Жодного бюджетного фінансування цього проєкту чи фінансування за рахунок тарифу не передбачається – це виключено", - йдеться у повідомленні.

Тарифи в Україні - останні новини

Нагадаємо, припинення транзиту російського газу через Україну з 1 січня не вплине на ціну газу для українців. Як повідомляє "Нафтогаз Україна", тариф на газ залишається незмінним — 7,96 грн за кубометр до 30 квітня 2025 року.

Також в Україні наразі немає підстав для підвищення тарифів на електроенергію, заявив народний депутат Сергій Нагорняк. За його словами, продаж електроенергії приватним та державним компаніям дозволяє покривати собівартість і отримувати прибуток.

Як повідомляв Главред, в Міністерстві енергетики України спростували інформацію про можливе підвищення тарифу на електроенергію до 6,68 грн/кВт-год. Наразі тариф залишається 4,32 грн/кВт-год, а для двозонних лічильників — 2,16 грн/кВт-год.

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Хто такий Герман Галущенко? Герман Валерійович Галущенко - міністр енергетики України з 29 квітня 2021 року. Член Ради національної безпеки і оборони України з 13 травня 2021 року, повідомляє "Вікіпедія".

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