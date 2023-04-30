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Валюта по 42 грн: експерт розповів, що станеться з курсом долара і євро

Дмитро Відоменко
30 квітня 2023, 14:23 оновлено 30 квітня, 14:24
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Курс долара, каже експерт, в українських банках і обмінниках залишиться відносно стабільним, зате на ринку євро можливі помітні коливання.
Курс валют
Курс валют / колаж фото УНІАН

Курс долара до гривні в кінці квітня в українських банках і в пунктах обміну залишиться відносно стабільним, а ось на ринку євро можливі помітні коливання. Про це у своєму валютному прогнозі сказав фінансовий аналітик Олексій Козирєв.

Він очікує, що максимальна вартість готівкового долара може скласти 38,4 грн, а євро – 42 грн.

Козирєв також передбачає:

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  • курс долара в більшості банків буде перебувати в межах 37,2 грн до 38,4 грн, а в обмінних пунктів коридор валют складе 37,3538,15 грн;
  • Курс євро в банках очікується в коридорі 40,2 – 42 грн, а в обмінних пунктах - 40,5-41,9 грн.

"Окремі обмінники в районах з меншою конкуренцією періодично намагатимуться виставити і по долару спред до 1 грн. Але я раджу в такому випадку не поспішати продавати або купувати валюту саме в цих обмінниках, краще пошукати більш вигідні варіанти", – зазначив аналітик.

За словами Козирєва, на готівковому ринку різниця між купівлею і продажем долара становитиме 20-40 копійок, а євро ‒ від 25 коп. до 1,2 грн.

Козирєв уточнив, що курс долара на даний момент активно підтримується НБУ, який майже кожен день продає валюту на міжбанківському ринку. І таким чином знижує попит на долари.

Курс долара в Україні

Раніше експерти фінансового ринку повідомляли, що курс долара в Україні може рекордно підскочити. А причиною називають ймовірну активізацію бойових дій та нові удари російських окупантів по Україні. Зокрема, таку думку висловив аналітик компанії Esperio Олександр Болтян. Експерт не виключив, що різке підвищення долара по відношенню до гривні може носити спекулятивний характер.

Також раніше повідомлялося про те, що курс долара в Україні міг би вже стати тризначним. Цьому завадила своєчасна зовнішньофінансова допомога від партнерів.

Дивіться відео з прогнозом про те, чи варто чекати зміцнення української гривні:

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