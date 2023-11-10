В Україні помітно поміняли правила відходу в декрет: що тепер інакше

В Україні змінили для жінок правила щодо оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю.

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Тепер пані за власним бажанням зможуть приступити до декретної відпустки після настання 30 тижня вагітності - МОЗ / Колаж фото УНІАН

В Україні змінили правила з оформлення відпустки у зв'язку з вагітністю. Як повідомляють в Міністерстві охорони здоров'я України, тепер вагітні можуть самостійно вибирати час, коли вони готові йти в декретну відпустку.

Тепер дами за власним бажанням зможуть приступити до декретної відпустки після настання 30 тижня вагітності. Для цього тепер достатньо подати заяву лікаря, який веде вагітність.

Вагітна жінка за власним бажанням зможе після 30 тижня вагітності визначити дату початку відпустки у зв'язку з вагітністю та пологами.

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Якщо вона хоче почати відпустку з 30 тижня вагітності, їй нічого додатково робити не потрібно – за замовчуванням медичний висновок тимчасової непрацездатності буде сформовано з 30 тижня вагітності.

Однак, якщо жінка хоче продовжувати працювати і після 30-го тижня ‒ вона під час першого візиту до лікаря після початку 30 тижня вагітності подає заяву лікарю, який веде її вагітність, і вказує в ній дату, з якої повинен бути сформований медичний висновок про тимчасову працездатність (українська абревіатура ‒ МВТП).

Якщо у такої жінки пологи трапляться до зазначеної в заяві дати, МВТП буде сформований з дати пологів. Такий процес не вплине на загальну тривалість МВТП і відпустки відповідно. І, як кажуть чиновники ‒ це в свою чергу, не призведе до зменшення розміру допомоги по вагітності та пологах.

"Нагадуємо, що стандартний термін МВТП становить 126 календарних днів, але для жінок, у яких народилося кілька дітей або були ускладнені або передчасні пологи, цей термін продовжується ще на 14 днів", ‒ пояснили чиновники МОЗ.

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