В Україні злетять ціни на газ: постачальники опублікували нові тарифи на січень 2022 року

Українці в рамках річних тарифів з Нафтогазом сплачуватимуть 7,96 грн за кубічний метр газу до кінця опалювального сезону / ua.depositphotos.com

Ціни на газ в Україні в рамках місячних тарифів значно зростуть вже в січні наступного року. Зокрема, компанія ТАС Енергія країни пропонує купувати газ фактично ціною у 60 гривень за кубометр палива, у той час, коли в грудні і листопаді поточного року постачальник пропонував купити паливо за 38,35 гривень, а у вересні за 20,96 грн. Втім, більшість постачальників газу для населення відмовляються від місячних тарифів і пропонують купувати паливо за фіксованою державою ціною у 7,96 гривень за кубометр, яка діятиме до 30 квітня 2022 року.

На сайті ТАС Енергія країни зазначено, що в січні компанія пропонує купити один кубометр газу за ціноюу 57 гривень 50 копійок. Примітно, що в листопаді і грудні поточного року вартість кубометра становила 38,35 гривень, в жовтні 30,06 грн, а у вересні 20,96 грн.

При цьому Галнафтогаз зберіг місячний тариф на газ на січень наступного року на рівні 7,99 гривень за кубічний метр.

Втім, більшість постачальників вирішили відмовитися від місячних тарифів і пропонують купувати газ на базі річної пропозиції. Йдеться про компанію Твій Газзбут, яка охоплює більшу частину ринку.

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читайте такожУкраїнцям змінили тарифи на доставку газу: скільки доведеться платити з 1 січняДержавна компанія Нафтогаз України також не пропонує місячний тариф на газ.

Річні тарифи на паливо для населення, як і раніше, залишаються більш вигідними. Ціна - від 7,80 до 13,50 за кубічний метр газу. Більшість компаній пропонують купувати паливо вартістю до 9 гривень за кубометр. Декілька компаній пропонують тариф нижче 8 гривень, а державний Нафтогаз встановив ціни в 7,96 грн за один кубометр.

Тарифи на газ для населення в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль казав, що Україна видобуває приблизно 13 мільярдів кубічних метрів газу і практично покриває потреби населення. Завдяки такому показнику державі вдається утримати ціну на газ для населення на рівні 7,96 гривень за кубометр.

Однак у травні наступного року вартість палива для побутових споживачів буде переглянуто.

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов заявляв, що держава не бачить підстав для підвищення ціни на газ для населення в Україні. Тарифи на місцях формує місцева влада, однак цифри в платіжках не повинні перевищувати показники, які зафіксовані в річних тарифах.

Восени Нафтогаз, Кабмін і місцева влада в регіонах підписали меморандум, згідно з яким тарифи на тепло і гарячу воду для населення в Україні не зростатимуть до кінця діючого опалювального сезону.

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