Новий тариф Нафтогазу: українцям пояснили зміну ціни на газ

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Тариф на газ для абонентів, які користуються послугою Постачальника останньої надії може змінюватися.

Про це йдеться в роз'ясненні газопостачальної компанії Нафтогаз на питання одного з користувачів в Facebook компанії.

Відповідаючи на питання про те про різку зміну тарифу ПОН в Нафтогазі пояснили, що компанія не встановлює ціну.

Як і чому змінюється тариф ПОН

Тариф розраховують на щомісячній основі за спеціальною формулою, розробленою в рамках Порядку проведення конкурсу з визначення постачальника" останньої надії", затвердженого постановою КМУ від 30.09.2015 № 809.

"Тому у формулу ціни для клієнтів ПОН закладаються певні ризики. Також формула враховує такі фактори як фактичні ціни природного газу на європейських газових хабах, поточний обмінний курс гривні до євро і ряд інших ринкових факторів", - йдеться у відповіді компанії.

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У Нафтогазі додали, що ПОН – це тимчасове страхування на ринку постачання газу побутовим клієнтам. Постачальник, що виконує цю функцію, повинен бути надійним, фінансово стабільним, повинен мати операційну здатність і великі обсяги газу про запас, щоб у випадках, коли сотні тисяч клієнтів залишаються без постачальника, мати можливість їх обслуговувати.

Що таке Постачальник останньої надії

За тарифами ПОН платять українці, чий постачальник не зміг виконувати свої зобов'язання. Відповідно до закону, таких українців на 60 днів переводять на постачальника останньої надії.

У Нафтогазі додали, що розмір тарифу вважають не вони. Для цього є спеціальна формула, яка описана в постанові Кабміну.

Як в Україні змінять тариф ПОН

НКРЕКП анонсувала розгляд питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції Нафтогазу.

"У зв'язку з вищевказаним та за зверненням ТОВ ГК Нафтогаз України, 9 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні розглядатиме питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції ТОВ ГК Нафтогаз України, а саме за ціною 7,96 грн за 1 куб.м (з ПДВ)", - зазначив регулятор.

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