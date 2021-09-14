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Зростання цін на газ у ЄС - не перешкода для Києва: українці заощадять через свій видобуток палива

14 сентября 2021, 18:49

Ціна на газ в Україні на рівні 7,96 гривень за кубічний метр обґрунтована власним видобутком палива, сказав Денис Шмигаль.

Газ
Україна видобуває близько 13 млрд. куб. м газу на рік - це практично покриває потреби населення, - Шмигаль / УНІАН

Ціни на газ в Україні для побутових споживачів будуть нижче ринкових у Європі. Така можливість продиктована тим, що держава видобуває приблизно 13 мільярдів кубометрів газу на рік, таких обсягів майже вистачає для забезпечення побутових потреб українців. Тому держава здатна встановити вартість кубометра для населення за ціною 7,96 гривень. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Під час пресконференції у вівторок, 14 вересня, він розповів про те, що Україна на рік видобуває трохи більше 13 мільярдів кубометрів газу. Видобуток забезпечується державною компанією Нафтогаз і приватними українськими компаніями.Читайте такжеЧому ціна газу в Україні залежить від котирувань у Європі

Населення, у свою чергу, споживає приблизно 14 мільярдів кубометрів палива. Це означає, що власний видобуток газу майже покриває потреби побутових споживачів, а держава зможе забезпечити газ для населення на рівні 7,96 гривень за кубометр

"В цілому річне споживання газу становить близько 22-23 млрд метрів кубічних на рік. Трохи більше 13 млрд кубів - це власний видобуток, який видобуває НАК Нафтогаз і приватні українські компанії. Фактично, весь цей газ йде на споживання населення", - підкреслив Денис Шмигаль.

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Ціни на газ у Європі і ситуація для України

Газовий ринок ЄС зіштовхнувся з серйозними проблемами у зв'язку з різким сплеском ціни на паливо. Вона досягла рекордних показників за останні 13 років. Це сталося через спустошення газових сховищ Європи і небажання Газпрому забезпечити додаткові постачання газу на шляхом ГТС України на тлі майбутнього запуску Північного потоку-2. Вартість тисячі кубометрів газу у ЄС вже перевищує 800 доларів.

Глава Нафтогаз Юрій Вітренко раніше заявляв, що Газпром відкрито шантажує Європу. Відтепер у Брюсселі, згідно з логікою Москви, повинні зробити вибір: або дешевший газ і запуск Північного потоку-2, або проблеми з постачанням палива через територію України.

У компанії-операторі ГТС України також вважають, що проблеми ЄС з газом виникли через прагнення Газпрому виторгувати для себе преференції у зв'язку з введенням до експлуатації Північного потоку-2.

У зв'язку з цією ситуацією виникло питання подорожчання газу для України та побутових споживачів. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що до травня 2022 року ціна на газ для населення складе 7,96 гривень за кубометр. Такі умови тарифу продиктовані контрактами з Нафтогазом, які гарантовані державою.

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