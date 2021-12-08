Українцям різко піднімуть тариф на доставку газу

НКРЕКП запропонувала підняти ціни як мінімум у 25 постачальників.
В Україні з 1 січня можуть накрутити тарифи за доставку газу. Так, Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже приготувала нові тарифи для облгазів.
Більшість облгазів раніше просила в рази підвищити їхні тарифи на доставку газу. Наприклад, "Вінницягаз" звернулася до профільної комісії з проханням замість 2,016 за кожен кубометр брати з українців 4,41 грн.
У пояснювальній записці йдеться, що саме така ціна забезпечила б підвищення зарплат на підприємстві, розрахунки за технологічний газ, ремонтні роботи і т.д. Чиновники прохання компанії розглянули, але прийняли рішення підвищити тариф всього до 2,112 грн.
НКРЕКП запропонував підняти ціни як мінімум у 25 постачальників. Якщо зараз клієнти "Закарпатгаз" за кожен куб платять 2,136, а з 1 січня ціна може скласти вже 2,388 грн.
Стільки платитиме звичайна сім'я за доставку газу
Наприклад, якщо сім'я щомісяця платить за 70 кубів газу і споживання не змінилося, то зі старим тарифом потрібно було заплатити 149,5 грн, а за новими – 167,1 грн.
Істотно суми в платіжках зростуть для тих, хто витрачає багато газу:
- "Вінницягаз" - з 2,016 до 2,112
- "Волиньгаз" - з 1,884 до 1,884
- "Дніпрогаз" - з 1,116 до 1,08
- "Дніпропетровськгаз" - з 1,404 до 1,512
- "Криворіжгаз" - з 0,612 до 0,636
- "Донецькоблгаз" - з 1,224 до 1,416
- "Маріупольгаз" - з 1,836 до 1,74
- "Житомиргаз" - з 2,016 до 2,04
- "Коростишівгаз" - з 2,100 до 2,184
- "Закарпатгаз" - з 2,136 до 2,388
- "Запоріжгаз" - з 1,104 до 1,104
- "Мелітопольгаз" - з 2,148 до 2,208
- "Івано-Франківськгаз" - з 2,148 до 2,232
- "Тисмениця" - з 2,148 до 2,388
- "Київгаз" - з 0,372 до 0,384
- "Київоблгаз" - з 1,740 до 1,752
- "Кіровоградгаз" - з 1,920 до 1,788
- "Луганськгаз" - з 1,860 до 1,884
- "Львівгаз" – з 2,016 до 2,028
- ДГХП "Сіра" - з 1,368 до 1,452
- "Миколаївгаз" - з 2,148 до 2,388
- "Одесагаз" - з 1,008 до 1,308
- "Гадячгаз" - з 1,992 до 2,388
- "Лубнигаз" - з 2,148 до 2,388
- "Полтавагаз" - з 2,136 до 2,112
- "Рівнегаз" - з 2,016 до 1,848
- "Сумигаз" - з 1,536 до 1,608
- "Тернопільгаз" - з 2,148 до 2,1
- "Тернопільміськгаз" - з 1,056 до 0,96
- "Харківгаз" - з 2,148 до 2,388
- "Харківміськгаз" - з 0,42 до 0,516
- "Херсонгаз" - з 2,016 до 1,944
- "Хмельницькгаз" - з 1,992 до 1,848
- "Шепетівкагаз" - з 1,308 до 1,272
- "Уманьгаз" - з 2,136 до 2,34
- "Черкасигаз" - з 0,648 до 0,684
- "Чернівцігаз" - з 2,136 до 2,568
- "Чернігівгаз" - з 1,944 до 2,112
"Ті цифри, які раніше показали компанії, це всього лише попередні розрахунки, які ніхто не стверджував. Вони беруть запланований обсяг розподілу і всі свої витрати, пов'язані з розподілом. Витрати поділяють на обсяг і розраховують тариф. Цей розрахунок виносять на попереднє обговорення", - зазначає член НКРЕКП Ольгя Бабій, пише Обозреватель.
За словами Бабій, значного зростання цін не буде.
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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.
Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.
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