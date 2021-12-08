Українцям різко піднімуть тариф на доставку газу

Ціни на газ / Reuters

В Україні з 1 січня можуть накрутити тарифи за доставку газу. Так, Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже приготувала нові тарифи для облгазів.

Більшість облгазів раніше просила в рази підвищити їхні тарифи на доставку газу. Наприклад, "Вінницягаз" звернулася до профільної комісії з проханням замість 2,016 за кожен кубометр брати з українців 4,41 грн.

У пояснювальній записці йдеться, що саме така ціна забезпечила б підвищення зарплат на підприємстві, розрахунки за технологічний газ, ремонтні роботи і т.д. Чиновники прохання компанії розглянули, але прийняли рішення підвищити тариф всього до 2,112 грн.

НКРЕКП запропонував підняти ціни як мінімум у 25 постачальників. Якщо зараз клієнти "Закарпатгаз" за кожен куб платять 2,136, а з 1 січня ціна може скласти вже 2,388 грн.

Стільки платитиме звичайна сім'я за доставку газу

Наприклад, якщо сім'я щомісяця платить за 70 кубів газу і споживання не змінилося, то зі старим тарифом потрібно було заплатити 149,5 грн, а за новими – 167,1 грн.

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Істотно суми в платіжках зростуть для тих, хто витрачає багато газу:

"Вінницягаз" - з 2,016 до 2,112

"Волиньгаз" - з 1,884 до 1,884

"Дніпрогаз" - з 1,116 до 1,08

"Дніпропетровськгаз" - з 1,404 до 1,512

"Криворіжгаз" - з 0,612 до 0,636

"Донецькоблгаз" - з 1,224 до 1,416

"Маріупольгаз" - з 1,836 до 1,74

"Житомиргаз" - з 2,016 до 2,04

"Коростишівгаз" - з 2,100 до 2,184

"Закарпатгаз" - з 2,136 до 2,388

"Запоріжгаз" - з 1,104 до 1,104

"Мелітопольгаз" - з 2,148 до 2,208

"Івано-Франківськгаз" - з 2,148 до 2,232

"Тисмениця" - з 2,148 до 2,388

"Київгаз" - з 0,372 до 0,384

"Київоблгаз" - з 1,740 до 1,752

"Кіровоградгаз" - з 1,920 до 1,788

"Луганськгаз" - з 1,860 до 1,884

"Львівгаз" – з 2,016 до 2,028

ДГХП "Сіра" - з 1,368 до 1,452

"Миколаївгаз" - з 2,148 до 2,388

"Одесагаз" - з 1,008 до 1,308

"Гадячгаз" - з 1,992 до 2,388

"Лубнигаз" - з 2,148 до 2,388

"Полтавагаз" - з 2,136 до 2,112

"Рівнегаз" - з 2,016 до 1,848

"Сумигаз" - з 1,536 до 1,608

"Тернопільгаз" - з 2,148 до 2,1

"Тернопільміськгаз" - з 1,056 до 0,96

"Харківгаз" - з 2,148 до 2,388

"Харківміськгаз" - з 0,42 до 0,516

"Херсонгаз" - з 2,016 до 1,944

"Хмельницькгаз" - з 1,992 до 1,848

"Шепетівкагаз" - з 1,308 до 1,272

"Уманьгаз" - з 2,136 до 2,34

"Черкасигаз" - з 0,648 до 0,684

"Чернівцігаз" - з 2,136 до 2,568

"Чернігівгаз" - з 1,944 до 2,112

"Ті цифри, які раніше показали компанії, це всього лише попередні розрахунки, які ніхто не стверджував. Вони беруть запланований обсяг розподілу і всі свої витрати, пов'язані з розподілом. Витрати поділяють на обсяг і розраховують тариф. Цей розрахунок виносять на попереднє обговорення", - зазначає член НКРЕКП Ольгя Бабій, пише Обозреватель.

За словами Бабій, значного зростання цін не буде.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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