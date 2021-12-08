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Українцям різко піднімуть тариф на доставку газу

8 грудня 2021, 18:16

НКРЕКП запропонувала підняти ціни як мінімум у 25 постачальників.

Газ ціни
Ціни на газ / Reuters

В Україні з 1 січня можуть накрутити тарифи за доставку газу. Так, Національна комісія у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вже приготувала нові тарифи для облгазів.

Більшість облгазів раніше просила в рази підвищити їхні тарифи на доставку газу. Наприклад, "Вінницягаз" звернулася до профільної комісії з проханням замість 2,016 за кожен кубометр брати з українців 4,41 грн.

У пояснювальній записці йдеться, що саме така ціна забезпечила б підвищення зарплат на підприємстві, розрахунки за технологічний газ, ремонтні роботи і т.д. Чиновники прохання компанії розглянули, але прийняли рішення підвищити тариф всього до 2,112 грн.

НКРЕКП запропонував підняти ціни як мінімум у 25 постачальників. Якщо зараз клієнти "Закарпатгаз" за кожен куб платять 2,136, а з 1 січня ціна може скласти вже 2,388 грн.

Стільки платитиме звичайна сім'я за доставку газу

Наприклад, якщо сім'я щомісяця платить за 70 кубів газу і споживання не змінилося, то зі старим тарифом потрібно було заплатити 149,5 грн, а за новими – 167,1 грн.

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Істотно суми в платіжках зростуть для тих, хто витрачає багато газу:

  • "Вінницягаз" - з 2,016 до 2,112
  • "Волиньгаз" - з 1,884 до 1,884
  • "Дніпрогаз" - з 1,116 до 1,08
  • "Дніпропетровськгаз" - з 1,404 до 1,512
  • "Криворіжгаз" - з 0,612 до 0,636
  • "Донецькоблгаз" - з 1,224 до 1,416
  • "Маріупольгаз" - з 1,836 до 1,74
  • "Житомиргаз" - з 2,016 до 2,04
  • "Коростишівгаз" - з 2,100 до 2,184
  • "Закарпатгаз" - з 2,136 до 2,388
  • "Запоріжгаз" - з 1,104 до 1,104
  • "Мелітопольгаз" - з 2,148 до 2,208
  • "Івано-Франківськгаз" - з 2,148 до 2,232
  • "Тисмениця" - з 2,148 до 2,388
  • "Київгаз" - з 0,372 до 0,384
  • "Київоблгаз" - з 1,740 до 1,752
  • "Кіровоградгаз" - з 1,920 до 1,788
  • "Луганськгаз" - з 1,860 до 1,884
  • "Львівгаз" – з 2,016 до 2,028
  • ДГХП "Сіра" - з 1,368 до 1,452
  • "Миколаївгаз" - з 2,148 до 2,388
  • "Одесагаз" - з 1,008 до 1,308
  • "Гадячгаз" - з 1,992 до 2,388
  • "Лубнигаз" - з 2,148 до 2,388
  • "Полтавагаз" - з 2,136 до 2,112
  • "Рівнегаз" - з 2,016 до 1,848
  • "Сумигаз" - з 1,536 до 1,608
  • "Тернопільгаз" - з 2,148 до 2,1
  • "Тернопільміськгаз" - з 1,056 до 0,96
  • "Харківгаз" - з 2,148 до 2,388
  • "Харківміськгаз" - з 0,42 до 0,516
  • "Херсонгаз" - з 2,016 до 1,944
  • "Хмельницькгаз" - з 1,992 до 1,848
  • "Шепетівкагаз" - з 1,308 до 1,272
  • "Уманьгаз" - з 2,136 до 2,34
  • "Черкасигаз" - з 0,648 до 0,684
  • "Чернівцігаз" - з 2,136 до 2,568
  • "Чернігівгаз" - з 1,944 до 2,112

"Ті цифри, які раніше показали компанії, це всього лише попередні розрахунки, які ніхто не стверджував. Вони беруть запланований обсяг розподілу і всі свої витрати, пов'язані з розподілом. Витрати поділяють на обсяг і розраховують тариф. Цей розрахунок виносять на попереднє обговорення", - зазначає член НКРЕКП Ольгя Бабій, пише Обозреватель.

За словами Бабій, значного зростання цін не буде.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника "останньої надії" (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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