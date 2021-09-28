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Високі тарифи - питання до місцевої влади: у Кабміні уточнили ціну на газ для українців

28 сентября 2021, 20:54

Суми в комунальних платіжках не повинні бути більше, ніж зазначено в річних тарифних пропозиціях, сказав Олег Немчинов.

Газ
Тарифи на газ в Україні не повинні підвищуватися - Кабмін / УНІАН

Тарифи на газ в Україні для побутових споживачів не повинні підвищуватися, оскільки для цього немає жодних підстав. Формування тарифів - відповідальність місцевої влади, і якщо таке відбувається, це вказує на нездатність вирішувати проблеми на місцях. Цифри в платіжках не повинні відрізнятися від сум, які розраховані на базі річних тарифів. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов.

"За формування тарифів відповідає виключно місцева влада. Отже, високі тарифи - це свідчення неспроможності на місцях. Тому, жодних підстав підвищувати тарифи для населення немає, і не буде. Підкреслюю, що суми в платіжках повинні бути не більше, ніж розраховано на основі річних тарифних пропозицій", - написав він у своєму Telegram-каналі.

Він нагадав, що Нафтогаз на всій території країни пропонує оптимальні ціни для побутових споживачів на і виробників тепла на природний газ.

Які ціни пропонує Нафтогаз

  • Ціна на газ для населення в рамках річного тарифу - 7,96 гривень за кубометр
  • Підприємства теплокомуненерго можуть укласти контракт з Нафтогазом на 3 роки з ціною в 7,42 гривень за кубометр на перший рік.

Ціни на газ в Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль 14 вересня заявляв, що ціна на газ для населення в Україні, незважаючи на газову кризу у Європі, не змінюватиметься. До травня 2022 року побутові споживачі в рамках річних тарифів сплачуватимуть 7,96 гривень за один кубометр газу. Проте вже після травня наступного року ціну переглянуть.

Деякі газопостачальні компанії з жовтня 2021 року підвищили місячні тарифи на газ в Україні. Найдорожчий тариф - у компанії ТАС Енергія, за місяць ціна на кубометр палива подорожчала з 20,96 гривень до 31,06 гривень. Найбільш дешевий тариф у Галнафтогазу - 7,99 гривень за кубометр.Читайте такжеОприлюднено ціни на газ на жовтень: скільки доведеться платити

До речі, місцева влада у Черкасах вже ухвалила рішення підвищити тарифи на теплопостачання для населення і підприємств. Побутові споживачі сплачуватимуть більше на 35%, а бюджетні установи на 205,2%. Причиною зростання тарифів називають подорожчання палива та інших комунальних послуг.

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