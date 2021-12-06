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В Україні анонсували різку зміну тарифу на газ: кому пощастить платити менше

6 грудня 2021, 16:14

У НКРЕКП розповіли про плани зниження цін на газ від постачальника "останньої надії".

Газ, ціни
В Україні планують змінити тариф на газ / УНІАН

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг зробила заяву щодо зниження цін на газ від постачальника "останньої надії".

Як йдеться в повідомленні регулятора на сторінці в Facebook, на сьогодні постачальник "останньої надії" забезпечує природним газом понад 347 тис.побутових споживачів з різних регіонів України.

У зв'язку з тенденцією стрімкого підвищення цін на природний газ, з 1 грудня 2021 ціна реалізації природного газу постачальником "останньої надії" для потреб побутових споживачів становить близько 30 грн за 1 куб. про.

Положеннями Закону України Про ринок природного газу регулятор наділений повноваженнями приймати рішення про здійснення постачання природного газу побутовим споживачам постачальником останньої надії на умовах типового договору та базової річної пропозиції.

Як в Україні змінять тариф ПОН

НКРЕКП анонсувала розгляд питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції Нафтогазу.

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"У зв'язку з вищевказаним та за зверненням ТОВ ГК Нафтогаз України, 9 грудня 2021 року НКРЕКП на своєму засіданні розглядатиме питання про прийняття рішення, яке дозволить побутовим споживачам отримувати газ на умовах базової річної пропозиції ТОВ ГК Нафтогаз України, а саме за ціною 7,96 грн за 1 куб.м (з ПДВ)", - зазначив регулятор.

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Раніше повідомлялося про те, що в жовтні і листопаді 2021 року газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

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Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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