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Українцям світить різкий стрибок тарифів: кому газ влетить у копієчку

5 грудня 2021, 19:49

Одна з головних причин для підвищення вартості розподілу газу - зростання цін.

конфорка, газ
Українців попередили про зростання газових тарифів / УНІАН

В Україні в 2022 році вартість транспортування "блакитного палива" може вирости в 2-4 рази в залежності від регіону.

Фінальний розмір платіжки за транспортування газу залежить від двох факторів: тарифів для облгазу та обсягу палива, яке споживає клієнт, повідомляє Обозреватель.

На 2022 рік в середньому облгази хочуть підняти тарифи на розподіл газу з 1,44 до 4,14 грн/куб.16 операторів ГРС хочуть підняти тариф на 100%, а ще 15 операторів – на 200%.

Де найбільше можуть зрости тарифи

  • Уманьгаз - на 400% (до 8,91 грн / куб);
  • Луганськгаз - на 443% (до 8,41 грн / куб);
  • Одесагаз - на 438% (до 4,52 грн / куб);
  • Харківгаз - на 300% (до 5,37 грн/куб).

Причина підвищення газових тарифів

Одна з головних причин для підвищення вартості розподілу-зростання цін на "блакитне паливо" (для транспортування газу витрачається сам газ – технічний).

Як розповідає голова Союзу споживачів комунальних послуг Олег Попенко, ціна технічного газу займає приблизно 40% в структурі витрат на транспортування. Звідси і таке серйозне зростання тарифів.

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Що чекає побутових споживачів

Різке зростання цін на розподіл відіб'ється на звичайних споживачах, особливо на тих, хто використовує газ для опалення.

Якщо держава бере на себе обов'язок зберегти тарифи на тепло і гарячу воду для населення на цей опалювальний сезон, то має бути стримане і зростання цін на інші послуги, кажуть експерти.

У свою чергу в НКРЕКП кажуть, що Нафтогаз вже запропонував операторам ГРС купувати газ для своїх потреб не по 30 грн/куб, а по 7,8 грн/куб (для порівняння, минулого року ціна була на рівні 6 грн/куб). Також у порівнянні з минулим газовим роком істотно не помінялися і обсяги споживання, тому підстав для різкого підвищення ціни немає.

читайте такожНові ціни на газ: Нафтогаз змінює тариф, названа дата

Раніше повідомлялося про те, що газопостачальна компанія Нафтогаз України буде поставляти природний газ побутовим споживачам за новою ціною.

Згідно з рішенням, Кабінет Міністрів зобов'язав переможця конкурсу на постачальника" останньої надії " (Нафтогаз України) зрівняти ціни ППН з поточними цінами НАК на газ для населення і бюджетників.

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