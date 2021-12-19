УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Гроші

В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежів

19 грудня 2021, 16:27

Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити деяким фермерам.

Місячний календар городника на листопад 2021
/ ua.depositphotos.com

В Україні ввели мінімальні податкові зобов'язання для власників земельних ділянок. Президент Володимир Зеленський схвалив рішення парламенту.

Новації ставлять перед собою за мету виведення з тіні сільськогосподарської галузі. Законодавці кажуть, що мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з 1 га менше 1100 грн податків, пише Ubr.ua.

Податок на город: кого звільнять від сплати

Разом з тим МПЗ не визначається для земельних ділянок, які на 1 січня 2022 року перебували на території дачних і садових кооперативів, а також якщо орган контролю не вручив фізичній особі податкове повідомлення-рішення у відповідні терміни.

За городи, присадибні ділянки і дачі не доведеться платити додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і сумлінно платять всі податки, теж не варто хвилюватися. Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з одного гектара менше 1100 грн податків, уточнили у Верховній Раді.

Як розраховують мінімальне зобов'язання

  • податок на землю;
  • податок з доходу за продаж врожаю, вирощеного на цій ділянці;
  • податок на доходи фізичних осіб;
  • військовий збір по зарплаті найманих працівників.

У той же час якщо сплачена сума менше зазначеного зобов'язання, то орендодавцю потрібно доплатити до бюджету відсутню суму. Це стосується тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день в тіні знаходиться оренда 8 млн га землі.

Реклама

читайте такожУкраїнців зобов'яжуть платити податок на город: кого і коли обкладуть новими платежами

Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

Читайте ще:

viber
податки налогообложение город новини України
Зараз ви переглядаєте новину «В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежів». Інші економічні новини читайте в розділі «Гроші». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Гороскоп на сьогодні 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпекаГороскоп на сьогодні 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпека Біди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 рокуБіди, нещастя, непередбачені витрати: названі найнебезпечніші дні 2022 року Гороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажаньГороскоп на 2022 рік для Раків: радикальні рішення, відпочинок за кордоном і здійснення бажань Топ-3 найбільш "грошових" знака зодіаку в 2022 році: на кого чекає фінансовий успіх у рік ТиграТоп-3 найбільш "грошових" знака зодіаку в 2022 році: на кого чекає фінансовий успіх у рік Тигра На українських АЗС впали ціни на бензин і ДПНа українських АЗС впали ціни на бензин і ДП
Бажаєте першими дізнаватись про важливі новини в Telegram?
пізніше
Підписатися
17:04

"Хочу Україну і Північний полюс": канадська газета створила карикатуру на Путіна

16:39

Медик розповіла, як впоратися з постковідним синдромомВідео

16:27

В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежівВідео

15:53

Дружина футболіста збірної України блиснула ідеальними формами в крихітному бікіні

15:39

У ПЦУ запропонували скасувати піст на новорічні святаВідео

Реклама
15:29

Прикмети на 20 грудня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

15:14

Названо п'ять ознак зараження Омікрон-штамом коронавірусуВідео

15:08

Холодна війна з Росією чи діалог: у Франції пригрозили Кремлю санкціямиВідео

14:49

Фейл року: журналістка епічно осоромилася в прямому ефіріВідео

14:38

"Назвемо по-молодіжному - мітбол": Тищенко запропонував інакше називати котлетиВідео

14:31

У Байдена є кілька тижнів, щоб запобігти вторгненню Росії в Україну - CNNВідео

14:11

Українців попередили про хуртовину і різке похолоданняВідео

13:56

"Залишити без шопінгу в Парижі": німецька міністр оборони закликала посилити санкції проти Путіна

13:52

НАТО ніколи не піде на компроміс з Росією щодо України - СтолтенбергВідео

13:36

Платні пакети можуть дозволити не всі: киянка купила замороженого хека і забрала його в рукахВідео

13:00

Гороскоп на завтра 20 грудня 2021: Левам – знаки долі, Скорпіонам - суперники, Козерогам - втратиВідео

12:48

Україна опинилася на восьмому місці у світі за кількістю емігрантівВідео

12:40

Тягали за волосся і били в живіт: у Луцьку підлітки побили касира в супермаркетіВідео

12:39

На Дніпропетровщині багатодітна мати крала продукти в супермаркеті: як її покарав суд

12:33

Найгарніший зелений манікюр на Новий рік 2022, який вразить всіх навколоФотоВідео

Реклама
11:58

У Польщі українець жорстоко зарізав чоловікаВідео

11:39

Потрапив у жорна долі: у Миколаєві обвалювальник м'яса впав у прес і загинув

11:39

Смачна закуска на Новий рік 2022 фаршировані яйця: готувати всього 10 хвилинВідео

11:35

Усе під контролем, Україна бачить територію РФ на 400 кілометрів углиб - ДаніловВідео

10:35

В Україні подорожчав популярний овочВідео

10:19

З 1 січня піти на пенсію 60-річним стане складніше: чиновники розповіли, що змінилося

10:10

Як отримати 1000 гривень за вакцинацію і оформити карту: докладна інструкція в ДіїВідео

09:52

Гороскоп на сьогодні 19 грудня 2021: Ракам - везіння, Дівам - гроші, Скорпіонам - небезпекаВідео

09:50

Гороскоп на 2022 рік для Риб: доленосні події і кардинальні зміниВідео

09:29

"Паразитуєте, знахабнілі морди": у Москві журналіст вилаяв росіян за претензії до інших країн

09:25

ПЦУ може перейти на святкування Різдва 25 грудня: Епіфаній назвав терміни

08:52

Денис Берінчик у потужному бою переміг росіянина Чанієва і захистив титул чемпіона вшосте

08:09

В Україні кількість жертв коронавірусу перевалила за 93 тисячіВідео

07:56

Число заражень "Омікроном" подвоюється кожні 1,5-3 дні - ВООЗВідео

07:45

Навіщо США друга Польща?Погляд

07:28

"Не треба обманювати людей": у Британії назвали малоймовірною відправку військ до України для захисту від РФВідео

07:16

Знаки зодіаку, для яких зустріч 2022 року стане особливою: астролог сказав, кому бути напоготові

06:28

Ми не потрібні тим, хто сильніший за насПогляд

05:50

Хворих може бути більше: інфекціоніст розповів, у чому головна загроза від "Омікрона"Відео

04:43

Привітання з днем адвоката в прозі, своїми словами, душевні листівки і картинки до свята

Реклама
04:30

Чим замінити цукерки: які корисні солодощі купляти дітям на святаВідео

03:03

Привітання з днем святого Миколая в прозі, чудові листівки і картинки до свята

02:49

Заплакані очі дівочі: молода дружина Віктора Павліка натякнула на розлучення

02:36

Скільки мандаринів можна з'їсти за день дітям і дорослим - відповідь дієтологаВідео

01:42

Україну завалить снігом: синоптик попередила про потужний атмосферний фронтВідео

01:25

Омікрон "здується" до вірусу грипу: Голубовська дала несподіваний прогнозВідео

00:25

Жовток буде ідеальним: як правильно варити яйця для салатів

00:05

Медики і вчені назвали п'ять звичок, які прискорюють старіння

18 грудня, субота
23:52

На Черкащині дівчина до смерті забила вітчима своєї подруги

23:22

У Сенаті США погодили строки впровадження санкцій щодо Північного потоку-2

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти