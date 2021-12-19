В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежів

Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити деяким фермерам.
В Україні ввели мінімальні податкові зобов'язання для власників земельних ділянок. Президент Володимир Зеленський схвалив рішення парламенту.
Новації ставлять перед собою за мету виведення з тіні сільськогосподарської галузі. Законодавці кажуть, що мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з 1 га менше 1100 грн податків, пише Ubr.ua.
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Разом з тим МПЗ не визначається для земельних ділянок, які на 1 січня 2022 року перебували на території дачних і садових кооперативів, а також якщо орган контролю не вручив фізичній особі податкове повідомлення-рішення у відповідні терміни.
За городи, присадибні ділянки і дачі не доведеться платити додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і сумлінно платять всі податки, теж не варто хвилюватися. Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з одного гектара менше 1100 грн податків, уточнили у Верховній Раді.
Як розраховують мінімальне зобов'язання
- податок на землю;
- податок з доходу за продаж врожаю, вирощеного на цій ділянці;
- податок на доходи фізичних осіб;
- військовий збір по зарплаті найманих працівників.
У той же час якщо сплачена сума менше зазначеного зобов'язання, то орендодавцю потрібно доплатити до бюджету відсутню суму. Це стосується тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день в тіні знаходиться оренда 8 млн га землі.
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Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.
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