В Україні вводять "податок на город": кого звільнять від платежів

В Україні ввели мінімальні податкові зобов'язання для власників земельних ділянок. Президент Володимир Зеленський схвалив рішення парламенту.

Новації ставлять перед собою за мету виведення з тіні сільськогосподарської галузі. Законодавці кажуть, що мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з 1 га менше 1100 грн податків, пише Ubr.ua.

Податок на город: кого звільнять від сплати

Разом з тим МПЗ не визначається для земельних ділянок, які на 1 січня 2022 року перебували на території дачних і садових кооперативів, а також якщо орган контролю не вручив фізичній особі податкове повідомлення-рішення у відповідні терміни.

За городи, присадибні ділянки і дачі не доведеться платити додаткові податки. Людям, які надають свою землю в оренду аграріям і сумлінно платять всі податки, теж не варто хвилюватися. Мінімальне податкове зобов'язання доведеться щорічно платити тим фермерам, які платять з одного гектара менше 1100 грн податків, уточнили у Верховній Раді.

Як розраховують мінімальне зобов'язання

податок на землю;

податок з доходу за продаж врожаю, вирощеного на цій ділянці;

податок на доходи фізичних осіб;

військовий збір по зарплаті найманих працівників.

У той же час якщо сплачена сума менше зазначеного зобов'язання, то орендодавцю потрібно доплатити до бюджету відсутню суму. Це стосується тих, хто орендує землю без офіційного оформлення, а на сьогоднішній день в тіні знаходиться оренда 8 млн га землі.

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Раніше повідомлялося про те, що в Україні вводяться нові законодавчі правила, які істотно змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку. У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої.

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