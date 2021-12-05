В Україні накрутять ціни на горілку і пиво: коли чекати рекордної вартості алкоголю

В Україні зростуть ціни на алкоголь / tmrdrgz /flickr.com/

В Україні вводяться нові законодавчі правила, які суттєво змінюють розмір акцизної ставки на алкогольні напої, а також саму систему її розрахунку.

У зв'язку з цим варто чекати істотного зростання цін на алкогольні напої. Це передбачено змінами, прописаними в законопроекті №5600.

Коли чекати нових цін на алкоголь

З початку 2022 року в Україні істотно зростуть ціни на алкогольні напої. Причиною подорожчання стане підвищення акцизної ставки.

Нововведення обумовлені новим правилом розрахунку "пивного акцизу", який буде відштовхуватися від кількості етилового спирту в напої.

Нові ціни на алкоголь

Акцизний податок на алкогольні напої підвищиться на 5%:

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на пиво з солоду ставки підвищаться з 2,78 грн/літр до 2,92 грн/літр (59,82 грн / літр 100%-го спирту при середньому вмісті спирту в напої 5%);

на ігристі вина – з 11,65 грн / літр до 12,23 грн / літр;

на інші зброджені напої - з 8,02 грн / літр до 8,42 грн / літр;

на сидр-з 1,06 грн/літр до 1,11 грн/літр.

Акциз на кожен літр спирту у складі пінного напою складе 59,82 грн. Виходячи з таких цифр, і буде обчислюватися податкова ставка за пляшку. Для інших видів алкоголю акциз також зросте. Підвищення складе в середньому 5%.

Нагадаємо, вперше Мінекономіки запропонували підвищити мінімальні відпускні ціни на деякі види алкогольних напоїв.

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