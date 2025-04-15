Українців можуть оштрафувати на більш як 50 тисяч гривень: кого чекає покарання

Якщо вчасно звернутися до фахівців, уникнути штрафу реально.

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Не усі спадкоємці знають, що їм загрожує штраф / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, УНІАН

Коротко:

Українців можуть оштрафувати за незаконне газове обладнання

При виявленні порушення українців не лише штрафують, але й призупиняють їм подачу газу

Уникнути фінансових та юридичних труднощів можливо

Деякі громадяни України, отримавши будинок у спадок, можуть несподівано зіткнутися з проблемами, пов’язаними з самовільною установкою газового обладнання попередніми власниками.

Як пояснює ресурс ГазПравда, якщо газова система змінювалася без узгодження з оператором розподільної мережі, то новий власник несе відповідальність за порушення і може отримати штраф.

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Якщо з’ясується, що газ використовується незаконно або перевищено допустимі обсяги, може бути донараховано спожитий газ за нормативами. Наприклад, для будинку площею 100 м², де проживає двоє осіб і встановлені плита та котел, штраф за опалювальний період може сягнути понад 54 тисяч гривень.

Щоб уникнути такого штрафу спадкоємцям необхідно звернутися до оператора газорозподільної мережі. Але потрібно врахувати, що процедура узаконення може виявитися тривалою та витратною. Крім того, якщо оператор виявить порушення, газопостачання припиняється до моменту приведення документації у відповідність.

Однак коли проєктна документація буде оновлена, за потреби встановлять новий лічильник, метролог оцінить відповідність обладнання, а інспектор ГРМ проведе огляд, українців можуть не штрафувати та не накладати на них жодної відповідальності.

Варто врахувати й те, що чим довше відкладати легалізацію, тим серйознішими можуть бути наслідки.

Штрафи для українців - що відомо

Нагадаємо, Главред писав, що водіння у стані алкогольного сп’яніння в Україні суворо карається законом. За таке правопорушення водії сплачують великі штрафи, а також можуть втратити право на керування транспортними засобами.

Раніше стало відомо, що українці зможуть сплачувати штрафи за порушення військового обліку зі знижкою 50% через додаток Резерв+ та безпосередньо в ТЦК та СП.

Напередодні повідомлялося, що Міністерство фінансів пропонує запровадити нові правила оподаткування онлайн-продавців, внаслідок чого українців можуть чекати немалі штрафи.

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Що відомо про YouTube канал "ГазПравда" YouTube канал "ГазПравда" – це інформаційний ресурс, створений для поширення достовірної та актуальної інформації про ринок газу в Україні. Канал висвітлює теми, пов'язані з цінами на газ, споживанням, оплатою за газ, безпекою використання газових приладів та інші важливі питання, що стосуються природного газу та його постачання. "ГазПравда" також розвіює популярні міфи, відповідає на поширені запитання споживачів і надає корисні поради щодо ефективного використання газу.

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