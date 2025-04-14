До 51 тисячі гривень і 10 років без прав: за що можуть оштрафувати водіїв

Збільшення штрафів і позбавлення прав за повторні порушення.

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Нетверезе кермування може обійтись у 51 тисячу / колаж: Главред, фото: УНІАН, ТК МВС

Коротко про головне:

Закон жорстко карає навіть за перше порушення

Альтернатива штрафу — 15 діб арешту й 10 років без прав

Авто конфіскують, якщо воно у приватній власності порушника

Водіння у стані алкогольного сп’яніння в Україні суворо карається законом. За таке правопорушення водії сплачують великі штрафи, а також можуть втратити право на керування транспортними засобами.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення (КУпАП), за перше порушення передбачено штраф у розмірі 17 000 гривень та позбавлення водійських прав строком на один рік.

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"У разі повторного порушення протягом року штраф збільшується до 34 000 грн, а права керувати транспортними засобами позбавляють на 3 роки. Крім того, у водія можуть вилучити транспортний засіб", — йдеться в законодавстві. Рекомендуємо: Масштабний штраф або втрата прав: власники яких авто в Україні попадуть під удар

Третє аналогічне порушення протягом року передбачає максимальну відповідальність – штраф у 51 000 грн, 10 років без права керування авто та конфіскацію транспортного засобу, якщо він перебуває у власності порушника.

Де водіям України паркуватися суворо заборонено / Главред - інфографіка

Альтернативне покарання

Адміністративний арешт на 15 діб із позбавленням права керування транспортними засобами строком на 10 років.

А також із конфіскацією транспортного засобу, який перебуває у приватній власності порушника.

Штрафи в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, в Україні наразі немає штрафів за використання зимових шин влітку, оскільки законодавство не містить заборони на експлуатацію шин не по сезону. Однак існують вимоги до технічного стану шин, зокрема мінімальна глибина протектора та відсутність значних пошкоджень. За порушення цих норм водієві може бути виписаний штраф від 340 до 680 грн.

Також з настанням тепла водіям варто змінювати зимові шини на літні, адже це впливає на безпеку руху. Проте в Україні поки що немає штрафів за використання зимових покришок у теплий сезон.

Нагадаємо, в Україні діє близько 70 тисяч камер відеоспостереження, але водії навчилися "обходити" їх, сповільнюючи рух перед фіксацією. Законопроєкт №11029 передбачає запровадження вимірювання середньої швидкості між двома камерами. Якщо вона перевищить норму, система автоматично зафіксує порушення.

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Що відомо про сервісний центр МВС? Сервісний центр МВС бере безпосередню участь у реалізації державної політики у сфері надання адміністративних послуг. Серед основних функцій та послуг сервісних центрів МВС — видача та обмін посвідчень водія, реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, видача та зберігання номерних знаків, а також оформлення дозволу на перевезення небезпечних вантажів. На базі сервісного центру можна скласти іспит для отримання права керування транспортними засобами, пише Вікіпедія.

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