В Україні переглянуть пенсії: кому можна розраховувати на підвищення

Перерахунок відбуватиметься автоматично і для перегляду виплат не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

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В Україні переглянуть розмір пенсії / Колаж: Главред, фото: unhcr.org, ua.depositphotos.com

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В Україні відбудеться другий етап перерахунку пенсій

Пенсії перерахують окремим категоріям пенсіонерів

У квітні в Україні відбудеться другий етап перерахунку пенсій. За даними Пенсійного фонду України, цього разу на підвищення можуть розраховувати деякі пенсіонери, які продовжують працювати.

У відомстві уточнюють, що пенсії перерахують тим пенсіонерам, які станом на 1 березня 2025 року мають 24 місяці додаткового стажу після виходу на пенсію, а також тим, хто має менше ніж 24 місяці стажу, проте з дати призначення або останнього перегляду виплат минуло більше ніж два роки, йдеться в матеріалі Главреда.

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Зазначається, що під час нового нарахування можуть використовувати заробіток, який брали до уваги під час призначення пенсії, або ж заробіток, який людина отримувала на роботі вже після призначення пенсії.

При цьому, якщо ж 24-х місяців стажу немає, але від останнього перегляду або призначення виплат минуло понад два роки, то для розрахунку братимуть зарплату, враховану під час призначення пенсії.

Незважаючи на те, що перерахунок стартує з 1 квітня 2025 року, для отримання виплат спершу має надійти інформація до державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування про сплату єдиного внеску за перший квартал 2025 року (термін подання звітності - до 10 травня).

Відповідно, збільшену пенсію, до якої входитиме вся сума доплат з 1 квітня, пенсіонери, які працюють, зможуть отримати орієнтовно з червня.

Варто зауважити, що перерахунок відбуватиметься автоматично і для перегляду виплат не потрібно додатково звертатися до Пенсійного фонду.

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Як повідомляв Главред, в Україні проведуть щорічну індексацію пенсій, яка охопить понад 10 мільйонів пенсіонерів. Виплати зростуть на 11,5%, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що пенсії проіндексують із коефіцієнтом 1,10. Загальний бюджет Пенсійного фонду на цей рік складе 908,2 млрд гривень.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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