Пенсію можуть урізати до 50%: хто ризикує втратити половину виплат

Судове рішення може зменшити вашу пенсію, попереджає Пенсійний фонд.

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50% пенсії можуть списати/ Колаж: Главред, фото: УНІАН

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У яких ситуаціях пенсіонерам скорочують виплати

Які борги можуть вплинути на пенсійні виплати

В Україні пенсії можуть бути скорочені через судові рішення, постанови чи вироки. Пенсійний фонд України стверджує, що це стосується осіб, які мають фінансові зобов’язання, зокрема, не сплачують аліменти або завдали матеріальної шкоди підприємству чи іншій особі.

Пенсійний фонд України повідомив про три випадки, коли пенсію можуть урізати до 50%:

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Виплата аліментів на дітей, колишнього чоловіка/дружину або батьків.

Відшкодування шкоди, завданої фізичній особі (наприклад, у разі травмування).

Компенсація збитків підприємству, якщо пенсіонер, працюючи, завдав матеріальної шкоди.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

В інших ситуаціях сума утримань із пенсії не перевищуватиме 20%.

ПФУ закликає пенсіонерів уважно стежити за своєю пенсійною справою, вчасно повідомляти про зміни у статусі та перевіряти судові рішення, оскільки утримання можуть відбуватися без попереднього повідомлення.

Пенсії в Україні - що відомо

З 1 березня 2025 року в Україні, як розповідав Главред, відбулася щорічна індексація пенсій, яка торкнулася понад 10 мільйонів пенсіонерів. Згідно з поясненнями прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, пенсійні виплати зросли на 11,5%.

Крім того, у квітні 629 тисяч працюючих пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Однак це підвищення не поширюється на тих, хто отримує пенсію за вислугу років і ще не досяг 60-річного віку.

Також 944 гривні надбавки отримають літні люди, які потребують постійного догляду.

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Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

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