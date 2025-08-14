В Україні значно знизилася ціна популярного м’яса: де продається найдешевше

Середня вартість продукту знизилася з 224,49 грн/кг у липні до 219,55 грн/кг у серпні.

Що буде з цінами на курятину / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Ключове:

Як змінилися ціни на курятину та що чекати далі

Де купити філе за вигідною ціною у серпні 2025

До середини серпня цього року вартість курятини в Україні змінилася. Значно подешевшали курячі стегна, тоді як на філе ціна знизилася лише трохи. А ось гомілки, навпаки, стали дорожчими. Експерти Новини.LIVE дали відповідь на запитання, у яких магазинах зараз найвигідніше купувати м’ясо птиці.

За даними Мінфіну, 1 кілограм курячого філе станом на 12 серпня коштує в середньому 219,55 грн. Для порівняння, у липні цей показник становив 224,49 грн/кг.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Зниження вартості є незначним, це пояснюється стабільно високим попитом на продукт. Експерти зазначають, що в перспективі можливе поступове подорожчання через зростання вартості кормів для птиці.

Ось ціни в онлайн-магазинах великих супермаркетів з підбіркою найкращих пропозицій на 12 серпня:

Сільпо - від 164 грн/кг

- від 164 грн/кг Метро - від 227,66 грн/кг

- від 227,66 грн/кг Новус - від 229 грн/кг

- від 229 грн/кг АТБ - від 233,29 грн/кг

- від 233,29 грн/кг Фора - від 234 грн/кг

- від 234 грн/кг МегаМаркет - від 245,10 грн/кг

- від 245,10 грн/кг Ашан - від 248,90 грн/кг

Варто вказати, що ціни вище без урахування знижок та акцій.

Цікаво, що стегна подешевшали значно більше: середня вартість зменшилася майже на 20 грн/кг за місяць. Проте на ринку гомілок ситуація протилежна, за останні тижні вони зросли у ціні з 95 до 110 грн/кг у середньому.

Ціни на продукти - новини України

Раніше Главред писав про подорожчання хліба. Повідомлялося, що, якщо хліб раніше коштував 50 гривень за буханець, то після підвищення ціни його можна буде купити по 55 гривень.

До кінця літа овочі для борщу поступово дешевшатимуть. Це пов'язано з тим, що в Україні очікується значно більший урожай цього сезону.

Ціни на тепличні помідори знизилися до 40-55 гривень за кілограм. Це сталося через стабільну погоду та початок масового збирання врожаю.

