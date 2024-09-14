В Україні стрімко 'злетіли' ціни на продукти: що подорожчало за місяць

В середньому ціни на продукти харчування зросли у серпні на 0,9%, свідчать дані Держстату.

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Що подорожчало в Україні за місяць / Колаж: Главред, фото: УНІАН

У серпні 2024 року ціни на продукти в Україні зросли в середньому на 0,9%. Найбільше подорожчала капуста, її вартість зросла вдвічі. Про це свідчать дані Держстату.

За даними відомства, середня ціна капусти в серпні 2024 року зросла на 100% і склала 31,9 гривні за кілограм. Цибуля подорожчала на 14,3%, її вартість піднілася до 24,9 гривень за кілограм. Ціни на яйця зросли на 8,9% в становлять 29,6 гривень за десяток.

Водночас, ціни на буряк знизилися на 24,9% до 14,3 гривень за кілограм. Вартість моркви впала на 25,8% до 16,4 гривень за кілограм, а картопля зменшилася в ціні на 10,0% до 17,3 гривень за кілограм.

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Ціни на продукти в Україні / Фото: скріншот даних Держстату

Ціни на алкоголь і сигарети

У серпні горілка в Україні подешевшала на 3,8%. Як зазначає Держстат, вартість горілки становить 118,3 гривень за пляшку об'ємом 0,5 літра. Столові вина українських марок подорожчали на 0,8% - до 121,0 гривень за пляшку об'ємом 0,7 літра.

Проте ціни на пиво знизилися на 0,3%. За пляшку об'ємом 0,5 літра просять 31,5 гривень.

Також на 1,5% подорожчали сигарети преміум-класу. Їх вартість в середньому складе 108,3 гривні за пачку.

Ціни на алкоголь та сигарети в Україні / Фото: скріншот даних Держстату

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Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, перший тиждень осені в Україні пройшов без значних cтрибків цін, хоча деякі продукти все ж подорожчали. Найбільше зросла вартість часнику, броколі та цвітної капусти.

Також у Міністерстві аграрної політики та продовольства заявили, що цьогоріч низьких цін на овочі очікувати не слід через високі витрати на зберігання. Ціни на овочі, зокрема на картоплю, залишаться високими до весни через витрати на електрику.

Як повідомляв Главред, восени ціни на м'ясну продукцію можуть зрости до 3% через підвищення вартості кормів і вплив аномальної погоди, повідомила науковиця Інституту аграрної економіки Наталія Копитець.

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