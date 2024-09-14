Овочі дешевшати не будуть: українцям дали невтішний прогноз щодо цін

Україна по більшості овочевих культур має власне забезпечення, наголосив заступник міністра аграрної політики.

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Якими будуть ціни на овочі та картоплю / колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

У Міністерстві аграрної політики та продовольства розповіли, що низьких цін на овочі цього року очікувати вже не варто. Висока вартість буде триматися через додаткові витрати на зберігання. Про це повідомляє Центр економічної стратегії.

Перший заступник міністра аграрної політики Тарас Висоцький на дискусії, яку організував Центр економічної стратегії заявив, що Україна по більшості овочевих культур має власне забезпечення.

"Немає перевиробництва, тому і не бачимо дешевих цін на овочі, в тому числі на картоплю. Але його достатньо десь по балансу. З точки зору об'єктивної собівартості виробництва ціна спів ставна", – розповідає він. відео дня

За його словами, значного імпорту чи експорту не передбачається, "плюс-мінус ми на рівні з внутрішнім ринком".

"Не буде таких екстрацін, як у 2022, коли ми різко тимчасово втратили лівобережну частину Херсонщини і Запоріжжя. Але і не буде якихось меганизьких цін, тому що адаптувалися. Виробники розуміють, що споживання знизилося", – наголосив чиновник.

За словами Висоцького, ціни на овочі будуть традиційно підвищуватися до весни через витрати на зберігання. Електрика буде дорогою, тому вплив витрат буде більшим, ніж попереднього року.

Що таке Центр економічної стратегії? Центр економічної стратегії – неурядовий дослідницький центр з питань економічної політики, заснований у травні 2015 року. Завдання ЦЕС – підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання. Центр здійснює незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над посиленням громадської підтримки реформ.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, перший тиждень осені в Україні пройшов без значних cтрибків цін, хоча деякі продукти все ж подорожчали. Найбільше зросла вартість часнику, броколі та цвітної капусти.

Також відомо, що восени 2024 року очікується підвищення цін на м'ясну продукцію до 3% через зростання вартості кормів та вплив аномальної погоди.

Крім того, директор ПРАТ НВО "Чернігівеліткартопля" Ігор Шкурко розповів, що ціна на картоплю у вересні 2024 року може піднятися і сягнути 20 гривень за кг.

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