В Україні відчутно 'впали' ціни на популярні літні овочі та фрукти: що подешевшало

Ціни на фрукти та ягоди змінилися різноспрямовано, баштанні подорожчали через скорочення пропозиції на ринку, розповіли аналітики EastFruit.

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В Україні різко змінились ціни на популярні продукти / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В Україні відчутно знизились ціни на деякі продукти. Водночас традиційно в другій половині серпня ціни на томати та кукурудзу зростають, їх вартість - 25-45 грн/кг та 8-10 грн/кг відповідно. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, ціни на білокачанну капусту знизилися з 20-25 грн/кг до 17-20 грн/кг. Морква також продовжує дешевшати: її вартість впала з 12-15 грн/кг до 10-12 грн/кг.

Однак ціни на тепличний томат почали зростати. Якщо ще тиждень тому цей овоч продавався за 20-40 грн/кг, то нині його вартість коливається в межах 25-45 грн/кг.

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Також подешевшали кабачки - з 15-18 грн/кг до 10-15 грн/кг. Ціни на цвітну капусту різко впали з 50-55 грн/кг до 30-35 грн/кг.

Щодо зелені, то ціни на петрушку зменшилися зі 100-150 грн/кг до 50-130 грн/кг, а ціни на зелену цибулю впали з 100-150 грн/кг до 80-100 грн/кг. Салат, навпаки, подорожчав удвічі – з 60-100 грн/кг до 120-180 грн/кг.

Ситуація з фруктами і ягодами є різноспрямованою. Скорочення пропозиції кавунів і динь спричинило зростання цін: кавуни продаються по 10-13 грн/кг, а дині по 15-25 грн/кг. Тиждень тому ціни були нижчими — кавун коштував 5-10 грн/кг, а диня 10-20 грн/кг.

Натомість зростання продажів груш змусило продавців знижувати ціни з 50-65 грн/кг до 20-60 грн/кг. Ціни на лохину продовжують зростати. Минулого тижня ягоду продавали по 110-160 грн/кг, хоча тижнем раніше її вартість була 80-110 грн/кг.

Проєкт EastFruit EastFruit- це провідна міжнародна інформаційно-аналітична платформа бізнесу овочів і фруктів в країнах Східної Європи, Центральної Азії та Кавказу, з трьома мовними версіями новин та аналітики (Англійська, Українська, Російська) і аудиторією близько 100 тисяч читачів на місяць.

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Нагадаємо, ціни на кавуни в Україні знизилися на третину. Причиною падіння цін стало різке збільшення пропозиції через активне збирання врожаю, тоді як попит залишається низьким.

Також в Україні знизилися ціни на цибулю. Вони впали на 17% порівняно з минулим тижнем і наразі складають 7-13 гривень за кілограм.

Як повыдомляв Главред, останній місяць літа в Україні приніс коливання цін на продукти. Популярні овочі борщового набору подешевшали: картопля тепер коштує 10-14 грн/кг (раніше 12-18 грн/кг), а буряк – 8-10 грн/кг (раніше 9-10 грн/кг). Натомість подорожчали білокачанна капуста (20-25 грн/кг, раніше 15-20 грн/кг) і огірки (40-50 грн/кг, раніше 30-45 грн/кг).

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