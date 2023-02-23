В Україні проведуть масштабну перевірку пенсіонерів: кого торкнеться верифікація

Якщо виявиться, що людина дійсно незаконно отримувала гроші, її попросять повернути їх до бюджету. У разі відмови управління соцзахисту подасть до суду.

В Україні проведуть масштабну верифікацію пенсіонерів та одержувачів будь-якої допомоги / Фото УНІАН

У 2023 році в Україні продовжать проводити верифікацію пенсій та інших соціальних виплат. Якщо з'ясується, що людина отримує гроші незаконно, їх доведеться повернути в бюджет.

Йдеться про верифікацію всіх виплат, які отримують українці з бюджету - починаючи від пенсій та закінчуючи матеріальною допомогою багатодітним. І якщо з пенсією перевірка дійсно може дати результат, то у випадку, наприклад, з субсидіями, така перевірка навіть теоретично не може повноцінно працювати. Справа в тому, що українці отримують зарплати в конвертах, працюють неофіційно, оформляються на "мінімалку" й отримують доплати готівкою. При цьому під час повномасштабної війни ситуація з тіньовою зайнятістю лише погіршилася, пише Obozrevatel.

Як проходить верифікація

Перевірка проводиться в три етапи: під час подачі документів на оформлення допомоги, під час отримання допомоги та впродовж трьох років після того, як вам перестали платити.

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Орган соцзахисту зобов'язаний перевірити документи, які ви надали при оформленні, потім Мінфін в автоматичному режимі стежитиме, чи не з'явилася в реєстрах додаткова інформація (наприклад, людина купила машину). Інформацію про громадянина зберігатимуть ще три роки після того, як вона перестала отримувати допомогу.

Якщо Мінфін знайде порушення, інформація передається Мінсоцу, і вже профільне міністерство перевіряє дані та ухвалює рішення, забирати виплату чи ні.

Якщо виявилося, що людина дійсно незаконно отримувала гроші, її попросять повернути їх до бюджету. У разі відмови управління соцзахисту подасть до суду, за результатами якого можуть заарештувати банківські рахунки або через виконавчу службу забрати майно та продати його в рахунок погашення боргу.

Старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко заспокоїла українців: "У нас самі правила так прописані, що верифікацію вкрай рідко хтось не проходить".

Що стосується пенсіонерів, то перевірка може торкнутися лише тих, хто проживає на окупованих територіях або виїхав з країни.

Як повідомляв Главред, в березні очікується індексація пенсій в Україні. Вона може відбутися на рівні 20%, проте розмір підвищення будуть розраховувати індивідуально. Максимальна сума збільшення становитиме 1500 грн.

Нагадаємо, для багатодітних батьків можливий достроковий вихід на пенсію до досягнення пенсійного віку. При цьому скористатися таким правом може не лише багатодітна мати, а й батько дітей. Однак, відповідно до закону, вийти на пенсію достроково зможе лише один з них, а не обидва.

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