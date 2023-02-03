В Україні щороку вимоги до стажу збільшується на 12 місяців. Як кажуть експерти, до 2028 року норма становитиме вже 35 років.

Більшість українців не зможуть вийти на пенсію в 60 років: експерт назвала критичний рік / Колаж фото УНІАН

В Україні в 2023 році для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати як мінімум 30 років страхового стажу, а до 2028-го норма складе вже 35 років. Такий прогноз у коментарі "Обозреватєлю" озвучила старший науковий співробітник Інституту демографії та соцдосліджень Лідія Ткаченко.

За її словами, при цьому критичним стане 2025 рік − з цього моменту більшість українців не зможе вийти на пенсію вчасно.

Як розповіла вчена, в середньому українці в 60 років мають близько 32 роки стажу. Тому виконати вимогу для виходу на пенсію вчасно в 2023-му вони зможуть, а ось з 2025-го настане критичний момент.

Чиновники з Пенсійного фонду стверджували, що навіть при зміні вимог до стажу, близько 55% українців все одно зможе вийти на заслужений відпочинок в 60 років. Але ці оцінки були складені ще до пандемії коронавірусу і повномасштабної війни з Росією.

Ткаченко нагадує - за минулий рік близько 3 млн українців перестали платити єдиний соціальний внесок – а, отже, їм не зараховують страховий стаж.

Якщо ситуацію не змінити і вимоги до стажу не Переглянути, то українці при формальному пенсійному віці в 60 років будуть змушені працювати до 63 або навіть 65 років. Всі, хто не виконає вимоги по стажу, не зможуть вчасно отримати пенсію.

Ткаченко вважає - владі країни необхідно зупинити зростання вимог до стажу на рівні 30 років і при цьому підвищити всім громадянам пенсійний вік до 65 років.

Пенсії в Україні

Нагадаємо, раніше представники Пенсійного фонду розповіли, що після досягнення пенсійного віку пенсія українцям призначається навіть у тому випадку, якщо люди були змушені покинути Україну через російсько-українську війну.

Трохи пізніше міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила - до кінця воєнного стану в Україні автоматично продовжать виплату всіх допомог - і соціальних допомог, і субсидій.

Як каже чиновниця, в цей час в Україні соцдопомогу в різних розмірах отримують приблизно 6 мільйонів чоловік. Ще близько 11 мільйонів осіб, згідно з даними Пенсійного фонду, отримують пенсії.

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