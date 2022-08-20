В Україні подорожчали яйця: скільки зараз коштує десяток / Колаж фото УНІАН

Курячі яйця в Україні в черговий раз подорожчали. Про це повідомляє портал "Мінфін".

Станом на 20 серпня десяток марки "Квочка" в середньому коштує 32,13 грн – що на 3,2 грн більше, ніж у липні (тоді їх середньомісячна ціна становила 28,93 грн). Середня ціна ж яєць"Ясєнсвіт" - 34,02 грн (рівно на 5 грн більше ‒ тоді вона була 29,02 грн).

В окремих мережах супермаркетів ціна на яйця "Квочка" становить:

Auchan - 32,5 грн / десяток;

Novus - 32,99 грн / десяток;

Varus - 30,9 грн/десяток.

Вартість яєць "Ясенсвіт" по супермаркетах:

Auchan - 34,7 грн / десяток;

Novus - 31,99 грн / десяток;

Varus - 34,6 грн / десяток;

Megamarket - 34,8 грн/десяток.

Ціни на яйця "Квочка" зростають вже третій місяць поспіль. Останнє падіння було зафіксовано в травні, коли їх ціна в порівнянні з квітневою знизилася на 1,99 грн/десяток – з 30,07 грн до 28,08 грн. Далі ж було тільки подорожчання:

Червень – 28,38 грн (+30 коп.);

Липень-28,93 грн (+55 коп.);

серпень - 30,43 грн (+1,5 грн).

Нагадаємо, державне підприємство Артемсіль через бойові дії в Донецькій області повністю зупинило роботу. Виробляти сіль підприємство не може, оскільки не можна наражати людей на небезпеку. Крім того, більшість співробітників вже евакуювалися.

Всі запаси готової продукції були вивезені зі складів ще в квітні. Тепер Україні доведеться ввозити більше солі з-за кордону.

Українці почали масово скуповувати сіль після того, як пішли розмови про можливий дефіцит товару. Через шалений попит деякі магазини різко підвищили вартість мало не в 10 разів.

На піку ажіотажу ціна кілограма солі в окремих місцях сягала 95 гривень.

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