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Ціни на АЗС різко обвалилися: у Раді назвали терміни скасування паливного ліміту

29 червня 2022, 04:50

У червні на український ринок завезли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів, 400 тисяч тонн - це дизель.

бензин, азс
/ ua.depositphotos.com

Низка українських мереж АЗС зменшила ціни на автогаз. Вартість на АЗС знизилася відразу в декількох мережах.

Про це свідчать дані щоденного цінового моніторингу Консалтингової групи "А-95".

Автогаз на станціях мережі "БРСМ-Нафта" подешевшав на 15 копійок, до 40,19 грн/л. у мережі Chipo автогаз став дешевше на 1,3 грн, до 39,30 грн/л.

Також на 3 гривні знизилася ціна в "Укргазвидобуванні", до 40 грн/л.

Мережі "Автотранс" і "Катрал" знизили ціну на 1 грн, до 39,98 і 40,97 грн/л відповідно.

На 0,50 - 1 грн/л знизили ціни мережі VostokGaz і Rodnik. Ціни на ресурс там становлять 40,89 і 38,99 грн/л.

Скасування ліміту на бензин і дизель

У свою чергу народний депутат України Андрій Герус заявив про те, що до кінця липня ліміти на відпуск пального на АЗС будуть підвищені або скасовані.

За його словами, в червні на український ринок завезли понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів, 400 тисяч тонн - це дизель, 200 тисяч - бензин і скраплений газ. Це на 50% більше, ніж у травні. Всі нафтопродукти імпортовані з європейських ринків.

"Найближчим часом, ми сподіваємося, вже в липні ситуація буде нормалізована. Якщо на сьогоднішній день на деяких АЗС є ліміт на одну машину в 40 літрів, а на деяких АЗС - 20 літрів, то в липні ці ліміти будуть підвищені або до кінця липня зняті, і українські автомобілісти зможуть вільно заправлятися в будь - якому обсязі", - сказав Герус.

Він зазначив, що зараз в центрі і на сході країни поки спостерігається певний дефіцит палива, але на заході або не значні, або вже навіть відсутні черги на АЗС.

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Паливна криза в Україні

Як відомо, в Україні в останній тиждень квітня почався дефіцит палива на АЗС. Станом на початок червня ситуація трохи покращилася, обмеження на відпуск палива пом'якшилися до 20-30 літрів в бак.

У квітні в результаті авіаударів знищений єдиний великий нафтопереробний завод України в Кременчуці(Полтавська обл.), на який припадало близько 40% загальної поставки бензину і дизельного палива. Також росіянами розбомблені близько 20 нафтобаз.

18 червня російські загарбники здійснили чергову ракетну атаку на Кременчук. Того ж дня три російські ракети потрапили в нафтобазу в Новомосковському районі Дніпропетровської області, виникла масштабна пожежа.

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