50 років - і на пенсію: за яких умов українці можуть раніше стати пенсіонерами

Частина українців може вийти на пенсію в 50 років, зазначили у ПФУ.

https://glavred.net/economics/50-let-i-na-pensiyu-pri-kakih-usloviyah-ukraincy-mogut-ranshe-stat-pensionerami-10654196.html Посилання скопійоване

Вихід на пенсію в 50 – для кого це реально / Колаж: Главред, фото: freepik.com, УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Хто має право на дострокову пенсію

Яка мінімальна пенсія для багатодітної матері

На яку надбавку до пенсії можна розраховувати

В Україні категорія громадян має можливість дострокового виходу на пенсію. Цим правом можуть скористатися багатодітні матері. Про це повідомив Пенсійний фонд України.

Жінки, які виховали до шести років від п'яти дітей, а також матері тяжкохворих і дітей з інвалідністю можуть скористатися правом на дострокову пенсію. Водночас це можливо, якщо вони досягли 50 років та мають щонайменше 15 років трудового стажу.

відео дня

У разі, якщо вихованням дітей займається батько, він також має право на достроковий вихід на пенсію — у 55 років, за умови наявності щонайменше 20 років трудового стажу.

Яка мінімальна пенсія для багатодітної матері без стажу

З урахуванням нинішнього прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, мінімальна пенсія багатодітної матері становитиме 2 361 гривню. Водночас, якщо жінка не має повного трудового стажу, пенсія може бути нижчою.

Проте, якщо в жінки п’ятеро або більше дітей і вона виконала всі необхідні умови, їй буде автоматично зараховано 15 років стажу, навіть у разі повної відсутності офіційної роботи.

Також багатодітним матерям надається право на надбавку до пенсії. Розмір цієї надбавки варіюється від 35% до 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, і залежить від кількості дітей у родині. Це регулюється Законом України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

Якщо жінка не працювала до 1 січня 2004 року і в цей період доглядала за дитиною, цей час може бути зараховано до її страхового стажу, але лише до того моменту, поки дитина не досягне трирічного віку. Для підтвердження цього необхідно надати свідоцтво про народження дитини.

З 1 квітня 2004 року, догляд за дитиною до 3 років автоматично враховується в страховому стажі. Проте, лише якщо жінка отримує належну державну допомогу.

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Главред - інфографіка

Пенсії в Україні - новини за темою

Нагадаємо, найменша пенсія в Україні — соціальна. Її отримують громадяни без необхідного трудового стажу або ті, хто не працював. Розмір такої пенсії — 2 361 грн (прожитковий мінімум на 2025 рік).

Також з 1 квітня 2025 року Пенсійний фонд автоматично перераховуватиме пенсії тим, хто після попереднього перерахунку продовжував працювати і набув 24 місяці страхового стажу до 1 березня. Перерахунок також зроблять тим, у кого минуло два роки з моменту призначення чи попереднього перерахунку, навіть якщо стаж менший.

Як повідомляв Главред, з 1 квітня в Україні буде проведено індексацію страхових виплат для потерпілих на виробництві та від професійних захворювань.

Читайте також:

Що відомо про Пенсійний фонд Пенсійний фонд створено для реалізації державної політики з питань пенсійного забезпечення, загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов'язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, що спричинили втрату працездатності. Фонд веде облік осіб, які підлягають загальнообов'язковому державному соціальному страхуванню, та осіб, які мають право на пільги, а також реалізує державну політику у сфері надання житлових субсидій та пільг на оплату послуг ЖКГ, йдеться на офіційному сайті ПФУ.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред