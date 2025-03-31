Яка найменша пенсія у 2025 році: українцям назвали суму

Мінімальну пенсію отримують громадяни, які не мають необхідного стажу за віком або не працювали.

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Мінімальна пенсія в Україні / колаж: Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Найменшою формою пенсійних виплат є соціальна допомога

Розмір такої пенсії у 2025 році складає 2 361 гривню

Ця виплата доступна лише після досягнення 65 років

Найменша пенсія в Україні визначається соціальною пенсією, яку можуть отримати люди без достатнього стажу роботи або ті, хто не працював. Про це йдеться на порталі Дія.

Так, ті громадяни України, які не мають необхідного стажу для пенсії за віком або не працювали, можуть отримувати лише соціальну допомогу від держави, яка є найменшою формою пенсійних виплат.

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Варто зауважити, що розмір такої пенсії дорівнює мінімальному прожитковому мінімуму, який на 2025 рік складає 2 361 гривню.

Крім того, ця виплата доступна лише після досягнення 65 років.

Водночас, відмовити у наданні соціальної пенсії можуть у тому випадку, коли у людини є додаткові джерела доходу або майнові обмеження. Основні причини відмови:

Наявність доходу – якщо заявник працює, отримує іншу пенсію, здає нерухомість в оренду або має інші джерела доходу.

Дорогі покупки – якщо за останні шість місяців було здійснено покупку товарів чи послуг на суму понад 50 000 гривень.

Майно у власності – якщо у заявника або його родини є більше ніж одна квартира чи автомобіль.

Перевищення доходу – якщо середній місячний дохід сім'ї за останні шість місяців перевищує прожитковий мінімум (у 2025 році – 2 361 гривню).

Які документи треба подати для виходу на пенсію / Інфографіка: Главред

Виплати пенсій - останні новини України

Як повідомляв Главред, Кабінет міністрів спростив порядок отримання пенсій і страхових виплат для внутрішньо переміщених осіб, українців за кордоном і громадян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).

Українським пенсіонерам і студентам, які є внутрішньо переміщеними особами (ВПО), планують підвищити державні виплати на 20%. Це передбачено законопроєктом №12300, який пропонує внести зміни до статті 5 Закону України "Про статус гірських населених пунктів".

Крім того, у квітні в Україні відбудеться другий етап перерахунку пенсій. За даними Пенсійного фонду України, цього разу на підвищення можуть розраховувати деякі пенсіонери, які продовжують працювати.

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