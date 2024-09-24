В Україні можуть зрости ціни на інтернет: чи покращиться якість послуг - експерт

Чимало провайдерів функціонують за спрощеною системою оподаткування, оскільки це суттєво зменшує витрати на бухгалтерію.

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З 1 жовтня подорожчає інтернет / Колаж: Главред, фото: УНІАН, фото ua.depositphotos.com

Уже з початку нового місяця, з 1 жовтня, в Україні будуть започатковані певні нововведення. Зокрема, йдеться про підвищення податків. Главред повідомляє, що через вимогу до провайдерів перейти на загальну систему оподаткування, ризикують серйозно подорожчати послуги інтернет-зв'язку. Провайдери, не секрет, що в більшості випадків працюють як ФОПи.

Як зміняться ціни на інтернет-послуги з 1 жовтня?

Член Інтернет Асоціації України, директор інтернет-провайдера Еліт-Лайн (м. Краматорськ) Микола Кучерук пояснює, що чимало провайдерів функціонують за спрощеною системою оподаткування, оскільки це суттєво зменшує витрати на бухгалтерію.

"Крім того, що додасться ПДВ, дуже істотно зростуть витрати на бухгалтерію. Тому ми обговорюємо підвищення - у Краматорську ціни на інтернет зростуть на 10-15 відсотків через те, що провайдери будуть змушені витрачати кошти на адміністрування податків. По всій Україні ситуація, в принципі, схожа. У селах, де малоповерхова забудова і послуги надають ФОПи, підприємці будуть змушені наймати бухгалтерів, через що за 1000-2000 абонентів їм, можливо, доведеться підвищувати ціни вдвічі, щоб залишатися рентабельними", - зазначив Кучерук. відео дня

Директор інтернет-провайдера Еліт-Лайн висловлює застереження, що може погіршитися і якість інтернет-послуг. Вся річ у тім, що невеликим операторам доведеться зосередитися на податках, а не на наданні інтернету і закупівлі обладнання для його стабільної роботи.

Що таке оптоволоконний інтернет (волоконно-оптичний зв'язок) Волоконно-оптичний зв'язок - це метод передачі інформації з одного місця в інше шляхом надсилання імпульсів інфрачервоного або видимого світла через оптичне волокно. Світло є формою несучої хвилі, яка модулюється для передачі інформації, повідомляє Вікіпедія. Волоконно-оптичному зв'язку надається перевага перед електричними кабелями, коли потрібна висока пропускна здатність, велика відстань або стійкість до електромагнітних перешкод. Цей тип зв'язку може передавати голос, відео та телеметричні дані через локальні мережі або на великі відстані. Оптоволокно використовується багатьма телекомунікаційними компаніями для передачі телефонних сигналів, інтернет-зв'язку та сигналів кабельного телебачення. Дослідники з Bell Labs досягли рекордної пропускної здатності - понад 100 петабіт × кілометрів на секунду, використовуючи волоконно-оптичний зв'язок.

Які податки підвищаться з 1 жовтня?

Одним з основних нововведень, які набувають чинності з 1 жовтня в Україні, є підвищення податків, йдеться про:

Підвищення військового збору за всіма доходами громадян з 1,5% до 5%;

Встановлення військового збору для фізосіб-підприємців (ФОП)-платників єдиного податку I, II і IV групи на рівні 10% розміру мінімальної зарплати (800 гривень на місяць);

Встановлення військового збору в розмірі 1% від доходу платників єдиного податку ІІІ групи;

Встановлення ставки податку на прибуток для всіх небанківських фінансових установ (крім страховиків) на рівні 25%;

Встановлення щомісячних авансових внесків з податку на прибуток підприємств, які здійснюють діяльність з роздрібної торгівлі пальним;

Встановлення ставки податку на прибуток для банків за 2024 рік у розмірі 50%;

Зміна податкового періоду з квартального на місячний для подання звітності про виплачені доходи на користь фізичних осіб (необхідно для економічного бронювання).

Підвищення цін восени - що відомо

Нагадаємо, що ціни на овочі та фрукти в Україні "злетіли". Серед фруктів незначно знизилися ціни лише на апельсини, натомість стрімко зросла вартість лохини, розповіли в EastFruit.

Також в Україні змінилася вартість популярного овоча - реалізовують тепличні огірки на 150% дорожче, ніж минулого року. За даними аналітиків, минулого тижня на ринку спостерігалися позитивні цінові тенденції, однак це спричинило зменшення торгової активності.

В Україні також можуть зрости тарифи на воду - їх не не переглядали від 2021 року. Зазначається, що водоканали перебувають на межі виживання, а зарплати їхніх співробітників, які становлять 13 тисяч гривень, украй низькі.

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