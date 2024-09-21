Ціни зросли в 1,5 рази: в Україні змінилася вартість популярного овоча

В Україні реалізовують тепличні огірни на 150% дорожче, ніж минулого року.

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Україні знижують вартість популярного овоча / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay.com

В Україні знижуються ціни на тепличні огірки. Причиною здешевлення стало суттєве збільшення пропозиції тепличних огірків, тоді як попит з боку покупців продовжував поступово знижуватися. Про це повідомили аналітики EastFruit.

За даними аналітиків, минулого тижня на ринку спостерігалися позитивні цінові тенденції, однак це спричинило зменшення торгової активності.

Наразі тепличні господарства України продають огірки по 40-55 грн/кг залежно від сорту, якості та обсягів партії. Це - на 11% дешевше, ніж минулого тижня.

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"Уникнути цінового спаду тепличним комбінатам не вдалося, навіть попри значне зниження конкуренції з боку огірків з відкритого ґрунту. Наразі цю продукцію пропонують поодинокі господарства, які відвантажують на ринок залишкові партії овочів середньої та низької якості", - зазначили аналітики.

Незважаючи на чергове зниження цін, тепличні огірки продаються на 150% дорожче, ніж в аналогічний період 2023 року.

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Ціни в Україні - останні новини

Нагадаємо, в Україні зростають ціни на моркву через скорочення пропозиції на ринку при стабільному попиті. Фермери відвантажують якісну моркву по 12-16 грн/кг.

Також в Україні стрімко зріс попит на картоплю через чутки про дефіцит якісного врожаю, що призвело до підвищення цін. За даними аналітиків EastFruit, ціна картоплі зросла на 16% і наразі становить 12-18 грн/кг.

Як повідомляв Главред, через аномальну спеку українські фермери очікують поганий врожай цибулі, повідомив директор сільськогосподарської компанії Андрій Марущак. Ціни на овоч можуть зрости до 20-30 грн/кг, що майже вдвічі більше за нинішні.

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