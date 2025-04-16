Уперше з лютого: в Україні подешевшав популярний продукт

Ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту.

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Яйця подешевшали до 57,68 грн за десяток / Колаж: Главред, фото: УНІАН

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Скільки зараз коштує десяток яєць

Чи є дефіцит курячих яєць на ринку

Ціна великоднього кошика у 2025 році зросла. Однак у квітні вперше за останні місяці подешевшала його головна складова - курячі яйця. Як повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль, ціна на яйця знизилася на 5,2%.

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"Після періоду зростання в лютому-березні за останні два тижні зафіксовано зниження цін на 5,2% - з 60,85 до 57,68 грн за десяток нефасованих курячих яєць категорії С1", - ідеться у повідомленні.

Наразі на внутрішньому ринку дефіциту курячих яєць не спостерігається, пропозиція задовольняє поточний попит споживачів.

Коваль пояснив, що ринок курячих яєць традиційно характеризується сезонними коливаннями попиту.

"Поточна цінова динаміка відображає взаємодію ринкових чинників, включаючи виробничі витрати (корми, енергоносії, логістика), а також сезонний попит. Мінагрополітики тримає руку на пульсі цінової ситуації та працює над забезпеченням балансу інтересів виробників і споживачів", - сказав міністр.

Чому ростуть ціни на продукти в Україні / Главред - інфографіка

Виробництво яєць в Україні в березні 2025 року становило 962 млн штук, що демонструє істотне зростання порівняно із січнем (784 млн штук) і лютим (787 млн штук) поточного року.

У Мінагрополітики додали, що, за даними Держстату, динаміка цін на яйця за останні тижні така:

28 березня 2025 року - 60,85 грн;

4 квітня 2025 року - 60,44 грн (зниження на 0,7%);

11 квітня 2025 року - 57,68 грн (зниження на 4,6%).

Ціни на продукти в Україні - останні новини

Як писав Главред, в Україні подешевшали вітчизняні помідори. Перші партії тепличного томата українські комбінати зараз пропонують до продажу по 85-110 грн/кг.

Перед Великоднем українцям доведеться витратити більше грошей на купівлю популярного м'яса. Зокрема, в Україні зросли ціни на свинину. Наприклад, вартість підчеревини зросла на 8 гривень за кілограм порівняно з минулим місяцем. Таким чином середня ціна в магазинах - 197,55 грн/кг.

Крім того, в Україні зростає в ціні борошно, яке використовують для святкової випічки.

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