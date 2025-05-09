Скільки коштуватимуть овочі влітку 2025 року: експерт назвав найдорожчий регіон

Ціни залежатимуть від низки чинників, зокрема від ситуації з курсом гривні та від величини населеного пункту.

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Ціни на овочі відрізнятимуться в різних регіонах / Колаж: Главред, фото: УНІАН, pixabay

Влітку ціни на овочі традиційно знижуються, оскільки починається новий сезон і можна очікувати, що "борщовий набір" коштуватиме дешевше, ніж у весняний період. Утім, спрогнозувати, скільки коштуватимуть овочі, зараз складно.

Голова Комітету економістів України Андрій Новак заявив, що ціни на овочі влітку залежатимуть від регіону, пише УНН.

"У різних регіонах по-різному будуть змінюватися ціни. Також це залежить від величини населеного пункту. Найвищими ціни будуть традиційно в Києві, а найнижчими - у сільській місцевості, невеликих містах, селищах", - сказав він.

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Новак зазначив, що на ціни на овочі впливатимуть кілька чинників, зокрема: ситуація з курсом гривні, з цінами на паливо, електроенергію, газ.

"Якщо різких змін не буде, то можна очікувати, що на кілька десятків відсотків ціна на овочеву групу в літній період знизиться", - припустив експерт.

Ціни на продукти в Україні - прогнози

Як писав Главред, в Україні зростають ціни на всі види м'яса. У травні окремі позиції додали в ціні до 30 грн за кілограм. Зокрема, подорожчали свинина і курятина. Серед причин підвищення цін - подорожчання логістики, енергоресурсів і кормів, а також зниження поголів'я.

Після Великодня ціни на яйця почали традиційно знижуватися, проте вартість продукту залишається все ще високою. Аналітик Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопко спрогнозував, чи подешевшають яйця в травні.

Також ми писали про те, що у квітні Україну кілька разів накривали заморозки. Несподіване похолодання вдарило по квітучих деревах. Особливо серйозно постраждав абрикос. З персиками ситуація більш-менш нормальна. Однак влітку вони можуть стати дорожчими на 20-25%, ніж торік.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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