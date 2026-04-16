Ланцюгова реакція вже почалась: що буде з цінами на продукти та пальне в Україні

Експерт Геннадій Рябцев пояснив причини сезонного зростання попиту на пальне та попередив, що це може впливати на ціни й інфляцію в подальшому.

Що буде з цінами на продукти та пальне в Україні

Найближчим часом паливний ринок не побачить зниження попиту — навпаки, він залишається стабільно високим через сезонні фактори. За таких умов передумов для здешевлення пального немає. Про це в коментарі Главреду розповів директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея" Геннадій Рябцев

За його словами, найближчим часом зниження попиту на пальне не прогнозується через сезонний чинник, адже триває посівна кампанія, і саме аграрний сектор залишається головним споживачем пального.

"У квітні їхній попит зростає приблизно на третину порівняно з середньорічним рівнем, і вони фізично не можуть відмовитися від закупівель, навіть якщо змушені брати кредити та залазити в борги. Аналогічна ситуація у транспортному секторі: перевізники також не можуть зупинити діяльність. Єдина категорія, яка може скоротити споживання, — це приватні водії, але їхня частка не є визначальною для ринку", - вказав він.

Рябцев зазначив, що частина водіїв намагається економити або переходить на дешевші й часто неякісні види пального, що може спричиняти технічні проблеми з транспортом, однак це не має суттєвого впливу на загальний рівень попиту.

Він також підкреслив, що підстав для зниження цін наразі немає, а збереження високого попиту за відсутності додаткового регулювання може створювати передумови для подальшого подорожчання, при цьому зростання витрат аграріїв і перевізників зрештою відображатиметься у вартості товарів і послуг.

"Після завершення сезону ці витрати трансформуються у підвищення цін на продукти харчування та інші товари, що, у свою чергу, призведе до прискорення інфляції. І хоча згодом може виникнути питання про причини її зростання, фактично ці процеси закладаються вже зараз — на етапі формування цін на паливо", - резюмує він.

Чи можливий дефіцит дизельного палива - думка експерта Як писав Главред, президент Асоціації "Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук повідомив, що наразі дефіциту дизельного пального в Україні немає, однак ситуація поступово ускладнюється. Він застеріг, що за збереження поточних тенденцій ринок може невдовзі опинитися на межі критичного стану. Також експерт підкреслив, що подорожчання дизеля неминуче позначиться на вартості товарів, адже транспортні витрати входять до їхньої собівартості. "Україна не має достатніх стратегічних запасів пального — значна їх частина була втрачена ще у 2022 році. У результаті ринок працює з мінімальними запасами — фактично на рівні одного тижня, тобто майже "з коліс". У таких умовах навіть за наявності ресурсу на зовнішніх ринках Україна змушена платити додаткову премію. Вона може сягати близько 150-200 доларів на тонні понад біржову ціну, що суттєво здорожчує імпорт", - резюмує він.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, вранці у середу, 15 квітня, на українських АЗС відбулося оновлення цін на пальне, зокрема на окремих заправках подорожчало дизельне паливо. Це підтверджують результати моніторингу ринку.

Керівник групи компаній "Прайм" Дмитро Льоушкін зазначив, що, попри відносну стабільність, ринок нафтопродуктів залишається вразливим. За його оцінкою, вже зараз спостерігається певний дефіцит, який компенсується за рахунок резервів.

Експерти також вважають, що про повноцінний дефіцит поки говорити рано, однак ринок залишається нестабільним і залежним від зовнішніх чинників. Заступник директора Асоціації енергетичних і природних ресурсів України Андрій Закревський підкреслив, що запровадження фіксованих цін наразі не розглядається, а вартість пального може різко змінюватися під впливом глобальних процесів і політичних заяв, оскільки ціни на нафту здатні коливатися навіть протягом одного дня.

Про персону: Геннадій Рябцев Геннадій Рябцев – директор спеціальних проєктів науково-технічного центру "Психея", експерт з державної політики в паливно-енергетичному комплексі, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень, професор Києво-Могилянської школи врядування імені Андрія Мелешевича у Національному університеті "Києво-Могилянська академія". Доктор наук з державного управління, кандидат технічних наук, професор, державний службовець 6 рангу.

